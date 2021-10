Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen startet

Im Wintersemester 2021/2022 wartet wieder ein vielfältiges „Studium Generale“-Programm auf Studierende und die interessierte Öffentlichkeit. Das Themenspektrum der Online-Vortragsreihe reicht dabei von der „neuen Seidenstraße über die „Black lives matter“-Bewegung und den Zusammenhang von Essgewohnheiten und Klima bis hin zur Lernbarkeit von Glück oder den Einfluss von Computernutzung auf die kindliche Entwicklung. Den Auftakt der Reihe macht heute um 16.00 Uhr die Vorlesung „Netzwerkeffekt – was Alumni und Studierende von Homer Simpson und den Steinmetzen lernen können“ mit Prof. Dr. Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim.Alle Studium Generale-Veranstaltungen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen finden jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt – dieses Semester durchgängig als hybrides Format, d.h. als Online-Vorträge via Zoom sowie in Präsenz in der Aula. Die von Prof. Dr. Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen sowohl für die Online- als auch die Präsenzteilnahme erforderlich.Prof. Dr. Hanno Beck, Hochschule PforzheimProf. Dr. Simon Wendt, Institut für England- und Amerikastudien (IEAS), Goethe Institut FrankfurtDr. Benkamin Bodirsky, Potsdam Institut for Climate Impace ResearchProf. Dr. Sebastian Harnisch, Institut f. Politische Wissenschaft der Ruprecht-Karls-Universität, HeidelbergPD Dr. Thorsten Nagel, Leibniz Kolleg, Eberhard-Karls-Universität TübingenUniv.-Prof. Dr. Stefan Aufenanger, AG-Medienpädagogik, Johannes-Gutenberg-Universität MainzMatthias Jung, Forschungsgruppe Wahlen, MannheimProf. Dr. Holger Sonnabend, Historisches Institut, Universität StuttgartProf. Dr. Friedrich Longin, Universität HohenheimDr. phil. Ernst Fritz-Schubert, Fritz-Schubert-Institut für Persönlichkeitsentwicklung