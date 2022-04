Studienbereich Hebammenwissenschaft lädt ein zum WelcomeErzählcafé rund um das Thema Geburt

Internationalen Hebammentag am 5. Mai

Anlässlich des Internationalen Hebammentags am 5. Mai 2022 veranstaltet der Studienbereich Hebammenwissenschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Frauentreff der Stadt Ludwigshafen und dem Ludwigshafener Verein für Jugendhilfe e.V. ein Welcome-Erzählcafé rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt. Das Erzählcafé findet am Donnerstag, 5. Mai 2022, von 9.00 bis 13.00 Uhr im Social Innovation Lab der Hochschule, Bismarckstr. 55 in der Ludwigshafener Innenstadt statt und richtet sich insbesondere an geflüchtete Frauen oder Frauen mit Migrationshintergrund.



Neben den Gesprächen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Elternsein werden auch Geburtshilfe und der Beruf der Hebamme thematisiert.



Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Das Welcome-Erzählcafé wird von Übersetzer*innen und Hebammen begleitet