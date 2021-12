"Social Justice": Virtueller Diversity-Tag am 08. Dezember 2021, um 14.15h

Die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit und Vielfalt der HWG LU lädt alle Interessierten am Mittwoch, den 8. Dezember 2021, von 14:15 bis 16:00 Uhr herzlich zum virtuellen Diversity-Tag „Social Justice – Kompetent agieren im Netzwerk der Macht“ ein: In einem Impulsvortrag erklärt Referent Götz Kolle, wie Machtstrukturen unseren Alltag bestimmen, und welche Ansätze es gibt, sich persönlich und professionell für Anerkennungs- und Verteilungsgerechtigkeit einzusetzen. Götz Kolle ist seit 16 Jahren Trainer, Dozent und Blogger für diversitätsbewusste Bildung. Er sieht sich dabei auch als Übersetzer, der komplexe Themen und akademische Ansätze für alle anschaulich und verständlich macht. Im Anschluss an den Vortrag steht Götz Kolle gerne für Fragen zur Verfügung.Außerdem stellt die Koordinierungsstelle ihren „Call-For-Action“ vor, der die Studierenden einladen und ermutigen will, sich für mehr Social Justice und Diversity an der HWG LU zu engagieren. Die Koordinierungsstelle Chancengleichheit und Vielfalt unterstützt mögliche Projekte dabei sowohl finanziell als auch beratend. Der Aktionszeitraum läuft bis Ende des Sommersemesters 2022.Bei Interesse bitten wir um Anmeldung bis zum 7. Dezember 2021 unter:Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft LudwigshafenKoordinierungsstelle für Chancengleichheit & VielfaltPetra Schorat-WalyDiversity ManagerinTelefon: 0172/ 3437059E-Mail: Petra.Schorat-Waly@hwg-lu.de Internet: https://www.hwg-lu.de/vielfalt