"Reboot - Zukunft neu denken": Gründungsbüro der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen startet "Internetshow gegen die Krise"

Mathias Berkel | IHK-Tischrunde - Die Lage in LU und was man als Unternehmer tun kann

Partnerseitz GmbH - ein neues digitales Geschäftsmodell für die Pharmaindustrie

Prof. Dr. Stefan Lacher | HWG LU - Digitalisierung der Arbeitswelt

Alexander Hartung | Autor - Die Krise und die Auswirkungen auf Autoren / Buchhandel

Philipp Do Castelo Correia | Peak.Rocks - Coworking als Idee und nicht als Raum

Christian Scherer | myTalents Community GmbH - digitale Gemeinschaften

Steve Valk | Social Choreography - Die aktuelle Situation in Amerika und Klimawandel

Jianjun Xie | Chairman Dongdao Brandng Group - Wie alles in China begann

Mathias Berkel | Berkel AHK- DIY Desinfektionsmittel

Apokalyptischer Brettspieltipp: Aftermath - Nach dem Untergang

Unter dem Titel „Reboot – Zukunft neu denken“ produziert das Gründungsbüro der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) derzeit eine „Internetshow gegen die Krise“. Die erste Folge ist seit gestern auf YouTube unter https://youtu.be/HSkW-GBgThA online. Kreativer Kopf hinter der Show ist Dr. Marc Reisner, Leiter des Gründungsbüros und gleichzeitig Regisseur, Videokünstler, Vorsitzender des Designzentrums Rhein-Neckar und bekennender Netzwerker in der Metropolregion Rhein-Neckar.Die dreißigminütige Show vereint „Informationen, neue Geschäftsideen und allerlei bizarres Zeug“ und will zeigen, dass in der Krise auch eine Chance steckt: „Vor einem Monat lebten wir alle noch ein völlig anderes Leben. Dennoch war klar, dass sich im Zuge der Digitalisierung Arbeit und Gesellschaft grundlegend verändern. Dass nun ausgerechnet ein Virus diese Veränderung beschleunigt, hat niemand voraussehen können. Fest steht aber: All die Dinge, die aufgrund der Krise neu entwickelt werden und sich bewähren, bleiben uns auch künftig“, so Reisner. Sein Fazit: „Jetzt ist die Zeit der Gründer und Querdenker, der kreativen und sozial verträglichen Lösungen! Denn auch wenn wir gerade in Isolation oder Quarantäne sind, sind wir nicht alleine!“In der ersten Folge der „Internetshow gegen die Krise“ thematisch mit dabei (und als Unterkapitel einzeln aufrufbar) sind: