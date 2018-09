Qualitätssicherung im Gesundheitsbereich: deutsch-chinesischer Workshop an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein

21.09.18

Im Rahmen des durch das Bundesministerium für Gesundheit geförderte Projektes "Handlungsfelder der Qualitätssicherung in Deutschland und in der VR China: Public Reporting und Pay for Performance im Krankenhausbereich" findet vom 25. bis 27. September 2018 ein dreitägiger Workshop mit dem Titel "Framework conditions and approaches to hospital quality assurance in P.R. China and Germany" an der Hochschule Ludwigshafen statt. Unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Dr. Evelyne Häusler und Prof. Dr. Barbara Darimont sowie dem chinesischen Kooperationspartner Prof. Zhou (Bejing Universität) sind Vorträge und Exkursionen zum Thema Qualitätssicherung von Krankenhausleistungen und dem damit verbundene Datenmanagement geplant. Expertinnen und Experten aus Deutschland und der Volksrepublik China referieren.



Inhaltlich werden drei Themenbereiche aufgegriffen:

- 1. Tag: Fundamentals of hospital care and hospital quality assurance in Germany/ P.R. China.

- 2. Tag: Challenges with regard to data management and quality of data in Germany/ P.R. China.

- 3. Tag: Instruments in hospital quality assurance in Germany/P.R. China.



Zum Hintergrund:



Im Rahmen der vierten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im Juni 2016 wurde der Aktionsplan zur deutsch-chinesischen Gesundheitszusammenarbeit verlängert. Der Aktionsplan umfasst damit erstmals auch das Themenfeld "Krankenhausmanagement, Qualitätssicherung und Krankenhausfinanzierung". Damit bot sich die Gelegenheit, die an der Hochschule Ludwigshafen vorhandene gesundheitsökonomische Kompetenz mit der Chinakompetenz des Ostasieninstituts zu bündeln. Das Projekt will den themenbezogenen bilateralen Austausch und den Wissenstransfer zwischen Expertinnen und Experten in Deutschland und der VR China fördern. Hierzu leistet der Workshop einen Beitrag.

