Neues Angebot der HWG LU für Flüchtlinge aus der Ukraine

Ab sofort können sich geflüchtete Studierende und Schulabsolvent*innen aus der Ukraine für zwei speziell für sie entwickelte Angebote der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen einschreiben:Bereits am 18. Juli starten zwei kostenlosefür Anfängerinnen und Anfänger. Unter der fachkundigen Leitung ausgebildeter Lehrerinnen werden die Teilnehmer*innen in die Grundlagen der deutschen Sprache eingeführt. Die Unterrichtssprache ist (einfaches) Deutsch, das Lehrmaterial wird gestellt.Geflüchtete Studierende aus der Ukraine haben bei der Anmeldung Priorität. Restplätze werden frei vergeben. Die Anmeldung ist möglich über international@hwg-lu.de . Nähere Informationen (in Englisch) zu den Kurszeiten gibt es auf der Homepage unter https://www.hwg-lu.de/international/ukraine/intensive-german-courses Studierende und Schüler*innen der Abschlussklassen aus der Ukraine haben außerdem ab sofort die Möglichkeit, sich für einan der HWG LU anzumelden. Das Programm umfasst unter anderem den Besuch englischsprachiger Business-Lehrveranstaltungen, Deutschkurse und die Möglichkeit, an Mentoringprogrammen und Exkursionen teilzunehmen.Die Anmeldung erfolgt im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs ( international@hwg-lu.de ). Nähere Informationen in Englisch finden Interessierte auf der Homepage unter https://www.hwg-lu.de/international/ukraine/orientation-semester-i-ii