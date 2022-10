Neuer primärqualifizierender Bachelorstudiengang Pflege gestartet

Zum Wintersemester 2022/2023 startete der neue primärqualifizierende Studiengang Pflege an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) und löst damit nach einer Gesetzesnovelle den langjährig etablierten dualen Bachelorstudiengang Pflege ab: Zehn Studierende betreten damit Neuland und wagen den Schritt zur akademischen Pflegeausbildung. Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller und Prof. Dr. Hans-Ulrich Dallmann, Dekan des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen, ließen es sich nicht nehmen und begrüßten gestern die erste Kohorte des neuen Studiengangs persönlich: „Die akademische Pflege ist von großer Wichtigkeit, um den aktuellen Veränderungen im Gesundheitswesen begegnen zu können. Sie sind nun Pioniere auf diesem Gebiet und haben die Möglichkeit, während des Studiums die aktuellen Entwicklungen im Pflegebereich nicht nur kennenzulernen und zu bewerten, sondern später auch mit zu prägen und weiter zu entwickeln.“, so der Präsident. „Sie haben nun den Statuswechsel von Schüler*innen zu Studierenden vollzogen. Selbstständiges Arbeiten und die Vernetzung untereinander tragen zu einem erfolgreichen Studium bei“, gab Dekan Dallmann den Pflege-Studierenden mit auf den Weg. Zum Start des neuen Lebensabschnitts erhielten die neuen Studierenden ihren ersten Arbeitskasack von Präsident Prof. Dr. Piller überreicht.Mit der Reform des Pflegeberufegesetzes (PflBG) 2020 erhielten Hochschulen in Deutschland erstmalig den Auftrag, Pflegefachpersonen an Hochschulen auszubilden und damit für den Pflegeberuf zu qualifizieren. Die HWG LU bietet dementsprechend ab dem Wintersemester 2022/2023 erstmalig den Bachelorstudiengang Pflege (B.Sc.) an. Die Leitung des Studiengangs hat Prof. Dr. Joachim von der Heide inne, der seit Februar 2022 am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen die Professur für Pflegewissenschaft bekleidet.Der Bachelorstudiengang Pflege (B.Sc.) führt in sieben Semestern zu zwei Abschlüssen: zur staatlichen Zulassung als Pflegefachfrau / Pflegefachmann und zum akademischen Grad Bachelor of Science. Das Studienprogramm richtet sich an Personen mit Hochschulzugangsberechtigung und Interesse an einer hochschulischen Pflegeausbildung. Das Vollzeitstudium ist praxisintegriert, d.h. Theorie- und Praxisphasen wechseln sich ab. Die Studierenden lernen an der Hochschule, in einem sogenannten Skills Lab sowie in kooperierenden Einrichtungen des Gesundheitswesens.Dabei ist der Studiengang generalistisch angelegt, d.h. es werden Pflegefachpersonen für alle Formen der prozessorientierten Pflege ausgebildet: vom Neugeborenen bis hin zum alten Menschen werden alle Personengruppen in den unterschiedlichen pflegerischen Settings Krankenhaus, ambulante Pflege und stationäre Langzeitpflege in die Lehre integriert. Das Studienprogramm orientiert sich damit an internationalen Entwicklungen für eine akademisierte Pflege. „Die HWG LU setzt mit der Etablierung des primärqualifizierenden Studiengangs Pflege einen wichtigen Schritt im Rahmen der Professionalisierung der Pflege. Eine qualitativ hochwertige Pflege bedarf einer theoriegeleiteten akademischen Ausbildung, um den Anforderungen der hochkomplex gewordenen Berufe in der Pflege sowie der Verantwortung im Bereich der öffentlichen Gesundheit gerecht zu werden“, erläutert Studiengangsleiter Prof. Dr. Joachim von der Heide und ergänzt: „Die Studierenden lernen, aktuelle Erkenntnisse aus der Pflegeforschung direkt auf ihre Tätigkeit bei den zu pflegenden Personen zu übertragen, das gängige Verständnis von Pflege und deren Theorien zu hinterfragen und innovative Lösungen für komplexe, nicht vorhersehbare Probleme in der pflegerischen Praxis zu finden.“