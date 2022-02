Neu an der Hochschule: Prof. Dr. Nikolas Wölfing, Professor für Volkswirtschaftslehre

Seit 1. Februar 2022 hat Dr. Nikolas Wölfing die Professur für Volkswirtschaftslehre am Fachbereich Management, Controlling, HealthCare inne. Vor seinem Wechsel an die HWG LU war Wölfing Juniorprofessor am Mannheim Institute for Sustainable Energy Studies der Universität Mannheim und lehrte unter anderem im Doktorandenprogramm der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre. Zudem verfügt er als langjähriger Mitarbeiter im Forschungsbereich Umwelt- und Ressourcenökonomik am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der angewandten ökonomischen Forschung und Beratung. Dem ZEW bleibt Prof. Dr. Nikolas Wölfing auch weiterhin als Junior Research Associate der Forschungsgruppe Marktdesign verbunden.



Wölfing studierte Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften an der Universität Potsdam, anschließend quantitative Ökonomik an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne in Paris. Seinen Doktorgrad erwarb er im gemeinsamen Programm der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne und der Paris School of Economics mit einer Arbeit zu Wettbewerb und Preisbildung im Stromgroßhandel. Aufenthalte als Gastwissenschaftler führten ihn nach Shanghai an die Fudan University sowie nach Kalifornien an die Stanford University. Die Forschungsschwerpunkte von Nikolas Wölfing liegen im Bereich der Umwelt- und Industrieökonomik, insbesondere in der Analyse von Energiemärkten und klimapolitischen Interventionen.



„Wir freuen uns sehr, Herrn Prof. Dr. Wölfing für die Professur Volkswirtschaftslehre unseres Fachbereichs gewonnen zu haben“, erklärte Prof. Dr. Eveline Häusler, Dekanin des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare.