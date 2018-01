Neben dem Job studieren - jetzt noch zum Fernstudium anmelden

Berufstätige, die sich berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten, können sich jetzt noch für MBA-Fernstudiengänge unterschiedlicher Ausrichtung der Hochschule Ludwigshafen bewerben: MBA Internationale Betriebswirtschaftslehre, MBA Finance, Strategie & Accounting und MBA Unternehmensführung. Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein führt die Studienangebote in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durch – die ZFH hat die Bewerbungsfrist für weiterbildende Fernstudiengänge bis zum 31. Januar verlängert.Ein Fernstudium ist für Berufstätige eine ideale Weiterbildungsmöglichkeit: Lernen zu jeder Zeit an jedem Ort ermöglicht eine hohe Flexibilität unter Berücksichtigung persönlicher und beruflicher Anforderungen. Die Studienprogramme folgen dem Ansatz des Blended Learning, einem abwechslungsreichen Mix aus Selbststudium, virtuellen Lernkomponenten und Präsenzphasen. Die Präsenzphasen sind überwiegend freiwillig – doch werden von den meisten Studierenden gerne genutzt: „Sie geben dem Studium Struktur, man bildet Lerngruppen und Netzwerke und kann das selbst erlernte Wissen in praktischen Übungen reflektieren", so ein Fernstudierender. Eine intensive Studienbetreuung während des gesamten Studiums erleichtert den Studienerfolg. Die MBA Fernstudiengänge an der Hochschule Ludwigshafen sind alle akkreditiert und führen zu einem international anerkannten StudienabschlussDas MBA-Fernstudium bereitet die Fernstudierenden mit Internationaler Marktforschung, Internationaler Unternehmensführung und Interkultureller Kommunikation auf Aufgabenstellungen auch im internationalen Bereich vor. Angesprochen sind Berufstätige, die sich nach ersten Jahren Berufserfahrung für neue Aufgabenbereiche oder eine Führungsposition weiterqualifizieren möchten. Der Fernstudiengang MBA Internationale Betriebswirtschaftslehre spricht Absolventen eines wirtschaftswissenschaftlichen Erststudiums an, die ihre BWL-Kenntnisse vertiefen möchten.Fachwissen in der finanzwirtschaftlichen Unternehmenssteuerung, im Controlling und in der Kapitalanlage verbunden mit kapitalmarktorientierter Rechnungslegung ist in der operativen und Leitungsebene vieler Unternehmen gefragt. Wer darüber hinaus in der Lage ist, Unternehmensstrategien zu entwickeln, zu implementieren und zu überwachen, hat gute Karrierechancen. Die Fähigkeiten für diese Anforderungen am Markt, vermittelt der Fernstudiengang MBA Finance, Strategie & Accounting, der sich an Berufstätige aller Studienfächer und Branchen richtet. Management- und Coaching-Fertigkeiten runden das Studienprofil ab, das auf Führungs- und Fachaufgaben vorbereitet.Das Fernstudium MBA Unternehmensführung richtet sich an Nicht-Wirtschaftswissenschaftler: Techniker, Mediziner, Juristen oder auch Geisteswissenschaftler, die nach einigen Jahren Berufserfahrung eine Führungsposition anstreben oder ein Unternehmen führen möchten, liegen mit diesem Studienangebot richtig. Sie erwerben zu ihren spezifischen Fachkenntnissen betriebswirtschaftliche Kompetenzen und Management-Know-how.Online-Anmeldung unter: www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen zu den Fernstudiengängen:und