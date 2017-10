Lebenslanges Lernen an der Hochschule Ludwigshafen! MBA und Master neben Beruf und Familie

Im Rahmen der Demografiewoche des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) veranstaltet das Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) der Hochschule Ludwigshafen am Dienstag, dem 7. November 2017 von 16.00 bis 18.00 Uhr eine Informationsveranstaltung mit dem Titel „Lebenslanges Lernen an der Hochschule LU! MBA und Master neben Beruf und Familie“. Veranstaltungsort sind die Räumlichkeiten des ZWW, Ernst-Boehe-Str. 15 (Postbankgeb., EG) in 67059 Ludwigshafen.Mit einer Einführung ins Thema Fort- und Weiterbildung bzw. lebenslanges Lernen, einer Schnuppervorlesung und anschließender Podiumsdiskussion mit offener Runde werden dabei Fragen geklärt, wie: Was bedeutet lebenslanges Lernen in der Realität? Kann ich neben Beruf und Familie einen MBA oder Master machen? Oder: Ist ein Aufbaustudium ohne vorherigen Bachelorabschluss möglich?Für alle, die am 7. November nicht vor Ort dabei sein können, wird im Anschluss eine Aufzeichnung der Veranstaltung zur Verfügung gestellt unter http://www.hs-lu.de/zww.html Weitere Programmpunkte der Demografiewoche finden Sie unter: www.demografie.rlp.de Das ZWW bietet zertifizierte und akkreditierte Weiterbildungsangebote auf Hochschulniveau – speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse von Studierenden mit Beruf und/oder Familie: Dazu gehören die Studiengänge Wine, Sustainibility & Sales (MBA); Projektmanagement (M.A.) und Human Resources Management (MBA) sowie Internationale Betriebswirtschaftslehre (MBA), Unternehmensführung (MBA) und Finance, Strategie und Accounting (MBA). Auch der Studiengang Fundraising-Management und Philanthropie (M.A.) gehört zum Portfolio. Die Weiterbildungsstudiengänge des ZWW können dabei unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne vorheriges Bachelorstudium absolviert werden.Nähere Informationen unter: www.hs-lu.de/zww