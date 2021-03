HWG LU startet mit interdisziplinärer und internationaler Ringvorlesung ins Jubiläumsjahr

2021 feiert die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ihr 50-jähriges Bestehen – wurden doch 1971 die Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz gegründet.Für die HWG LU bedeutet dies: „Wir gestalten Zukunft – seit 50 Jahren!“ Unter diesem Motto bietet die Hochschule im Jubiläumsjahr eine spannende interdisziplinäre sowie eine internationale Online-Ringvorlesung mit ausgewählten Partnerhochschulen für Hochschulangehörige und die interessierte Öffentlichkeit an.Die internationalen Vorlesungen werden dabei gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD).Die Jubiläumsreihe startet am Donnerstag, dem 25.3.2021, um 16.00 h mit dem Thema „The Pandemic Recession in Historical Perspective.“ Den spannenden Gastvortrag in englischer Sprache hält Ben Kyer, Professor of Economics von der Francis Marion University in South Carolina, USA.Alle Vorlesungen der Jubiläumsreihe sind kostenfrei und stehen allen Interessierten offen; eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich