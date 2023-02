HWG LU startet Projekt zur nachhaltigen strategischen Ausrichtung der Hochschule

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) steht für starke Lehre in Betriebswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen und zeichnet sich darüber hinaus durch Praxisorientierung, Forschungsstärke sowie regionale und internationale Vernetzung mit Institutionen, Partnerhochschulen, gesellschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen aus. Doch reicht das als Antwort auf die stetig zunehmenden internen und externen Herausforderungen von Klimawandel und Energiekrise über demografische und sozio-politische Entwicklungen bis hin zu Fachkräftemangel, Digitalisierung und KI? Dieser Frage stellt sich die HWG LU nun ganz bewusst in einem wissenschaftlich moderierten und begleiteten Strategieprozess in Kooperation mit CHE Consult und Z Punkt The Foresight Company. Das Projekt zur Entwicklung eines tragfähigen und nachhaltigen Zielbildes mit abgeleiteten Handlungsoptionen und Umsetzungsempfehlungen startete im Herbst 2022 und tritt nun mit dem Einbezug auch externer Perspektiven in die zweite Phase.



Wurden zum Projektstart vor allem die internen Interessen und Sichtweisen auf die Hochschule in Einzelgesprächen und Gruppenworkshops erhoben und in Hinblick auf mögliche Zukunftsszenarien mit dem Zeithorizont 2030 eingeordnet, werden nun über den breit aufgestellten Lenkungskreis die ersten Zwischenergebnisse des partizipativen Prozesses kritisch reflektiert und die externen Perspektiven stärker mit einbezogen. Der eingesetzte Lenkungskreis ist dabei breit aufgestellt und besteht aus Vertreter*innen des rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministeriums, der Stadt Ludwigshafen, der IHK Pfalz sowie der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, der Studierenden, der Fachbereiche und der Verwaltung der HWG LU. Über Mitglieder des Hochschulrats, des Kuratoriums und des Alumni-Bereichs sind darüber hinaus auch Vertreter*innen aus Wirtschaft und anderen öffentlichen Einrichtungen vertreten. Das Gremium trifft Richtungsentscheidungen für das Vorhaben der Strategieentwicklung und bündelt die Arbeitsergebnisse auf der Metaebene.



Das Auftaktreffen des Lenkungskreises fand am 30.01.2023 an der Hochschule statt. „Hier haben wir die ersten Zwischenergebnisse präsentiert und intensiv diskutiert. Im weiteren Verlauf des Prozesses werden Handlungsoptionen und konkrete Maßnahmen erarbeitet, die der Lenkungskreis ebenfalls im Sinne eines „Sparringpartners“ reflektiert und Empfehlungen ausspricht. Die Hochschule schätzt sich glücklich, diesen Kreis in den Prozess einbinden zu können.“, fasst Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller den aktuellen Stand zusammen. Die Ergebnisse des Strategieprozesses sollen im Sommer feststehen.