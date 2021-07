Erfolgreicher Studienabschluss: Virtuelle Jahrgangsfeier auf Youtube

Auch in diesem Jahr konnte die traditionelle Jahrgangsfeier der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Pandemie-bedingt nicht wie geplant im festlichen Rahmen des Ludwigshafener Pfalzbaus stattfinden. Stattdessen setzte die Hochschulleitung erneut auf ein virtuelles Format: Moderatorin Melanie Herron, Studentin im Bachelorstudiengang Marketing, führt dabei charmant durch die knapp eineinhalb-stündige Veranstaltung und verbindet gekonnt die Reden von Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Mudra und Absolventenrednerin Melanie Schwaab, Absolventin im Bachelorstudiengang Logistik, mit den Grußworten von Wissenschaftsminister Clemens Hoch und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sowie zahlreichen Einspielern von Studierenden, Absolvent*innen und Lehrenden. In einer Diskussionsrunde zum Thema „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht…“ spürte Hochschulpräsident Mudra zusammen mit seinen Gästen – den Alumni Sabrina Birkhofer und Stefan Berndt, der Absolventin Jaqueline Reißer sowie den Dekan*innen Prof. Dr. Hans-Ulrich Dallmann und Prof. Dr. Birgit Angermayer außerdem den verschiedenen Lebenswegen mit besonderem Blick auf die spannenden Weggabelungen und Übergänge von der Schule ins Studium und vom Studium in den Beruf aus verschiedenen Perspektiven nach.Erstausgestrahlt wurde die virtuelle Jahrgangsfeier am Freitag, dem 16. Juli, über den YouTube-Kanal der Hochschule – zeitgleich zum eigentlichen Termin der Jahrgangsfeier 2021. Seitdem wurde der Film bereits fast 700 Mal aufgerufen und ist unter https://www.youtube.com/watch?v=EBhunLLWO00 auch weiterhin verfügbar.Begleitet wird die virtuelle Jahrgangsfeier durch eine offene Spotify-Playlist, den HWG LU – Soundtrack Jahrgangsfeier“ ( https://open.spotify.com/playlist/22fBbZ6ICwKZ6xiEx5C1Kv... ), als musikalische Erinnerung an die Studienzeit in Ludwigshafen.Im Studienjahr 2020/2021 haben rund 1000 Studierende an der HWG LU erfolgreich ihren Abschluss gemacht. Die Ehrung der besten Absolventinnen und Absolventen und ausgezeichneter Abschlussarbeiten – sonst traditioneller Bestandteil jeder Jahrgangsfeier im Pfalzbau – findet als hybride Veranstaltung voraussichtlich am Dienstag, dem 14. September 2021, statt.