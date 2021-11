Eiffelturm für Paris - Freiheitsstatue für New York - ... für Ludwigshafen? Eröffnung des Souvenir-Shop LU!

Eine Eiffelturm-Miniatur als Andenken an den Aufenthalt in Paris oder die kleine Freiheitsstatue, die an die New York-Reise erinnert. Was aber könnte ein typisches Motiv für ein Ludwigshafen-Souvenir sein? Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WERTstadt – Performative Urbanität“ des Kunstvereins Ludwigshafen am Rhein e.V. waren Ludwigshafener Stadtbewohner*innen dazu eingeladen, gemeinsam mit Studierenden der HWG LU die Stadt zu erkunden und besonders markante Sehenswürdigkeiten und Erlebnismomente herauszuarbeiten. Die daraus gemeinsam entwickelten Ludwigshafen-Souvenirs können ab Sonntag erstanden werden. Sie sind Teil des Sortiments des neuen Souvenir-Shops LU, der kommenden Sonntag im Social Innovation Lab (SoIL) der HWG LU eröffnet wird.Die Eröffnungsfeier des Souvenir-Shop LU mit Verkaufsausstellung findet statt am 21. November, 15 bis 18 Uhr, in den Räumlichkeiten des Social Innovation Lab, Bismarckstraße 55. Die neuen Ludwigshafen-Souvenirs können dort erstanden oder ertauscht werden. Der Verkauf erfolgt auf Spendenbasis oder im Tausch gegen einen Anker für die Anker-Sammlung des SoI. Die Projektleitung liegt bei Marie-Sophie Kammler und Prof. Dr. Andrea Lutz-Kluge von der HWG LU.Weitere Souvenir-Ideen für Ludwigshafen sind willkommen. Vorschläge können gerne beim Besuch des Souvenir-Shop LU oder per Mail ( socialinnovation@hwg-lu.de ) eingereicht werden.Die Veranstaltung wird nach den aktuell geltenden Hygienevorschriften (derzeit 3G sowie begrenzte Personenzahl im Raum, Abstand und Maske) durchgeführt. Dadurch bedingt kann es zu Wartezeiten am Einlass kommen. Wir bitten um Verständnis.