"juLi im juni": Das Festival für junge Literatur in Weimar, zum 17. Mal organisiert vom Fachbereich Kulturmanagement

Mal junge Literatur: Diesmal wird unter dem Motto „Macht der Worte“ zum Lauschen, Mitmachen und Verweileneingeladen. „juLi im juni“ ist ein Festival für junge Literatur und wird seit 2003 von Studierenden des Fachbereichs Kulturmanagement der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar organisiert.Dieses Jahr beidarf man gespannt sein auf insgesamt vier unterschiedliche literarische Perspektiven, vier lokale Musikacts und ein interaktives Rahmenprogramm. Das Thema „Macht der Worte“ ist nicht zufällig gewählt: Anlässlich des Jubiläumsjahres der ersten deutschen Demokratie widmet sich das Festival gemeinsam mit den geladenen Autor*innen und Gästen dem Spannungsfeld zwischen Literatur und Demokratie.In diesem Jahr mit dabei sind:(„Tiefrot und Radikal bunt: Für eine neue linke Erzählung“), Das(„Haymatlos“),(Land in Sicht e.V., Projekt „Face to face: Menschenrechte in Zeiten der Digitalisierung“) sowie(„Mein Zimmer im Haus des Krieges. 351 Tage gefangen in Syrien“). Eine jeweilige Lesung mit anschließendem Autor*innengespräch – moderiert von Poetry Slammer und Lesebühnenautor Flemming Witt – gibt Einblick in das aktuelle Schaffen und die persönlichen Erfahrungen in Bezug auf Literatur und Demokratie der Literat*innen.Für akustische Highlights sorgen dersowie Max Mustermann, DJane Miss Twinneedle und Ramm Tamm Tilda. Außerdem werden verschiedene Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten rund um das Thema und eine kulinarische Vielfalt für das leibliche Wohl geboten. Alle Literaturliebhaber*innen sind ab 13:00 Uhr (bis ca. 22:00 Uhr) herzlich dazu eingeladen, bei sommerlichen Temperaturen Sprache zu feiern, ins Gespräch zu kommen und zuverweilen.Jedes Jahr darf sich ein wechselndesin der Festivalkonzeption erproben undneu erfinden. Die Schnittstelle zwischen Studiengang und Hochschule bildet hierfür der Trägerverein Weim|art e.V. mit der Geschäftsführerin Julia Heinrich und dem Leiter des Studienfachs Kulturmanagement Prof. Dr. Steffen Höhne als Vorsitzenden. Der Verein bietet den Studierenden Hilfestellungen bei Konzeption und Umsetzung sowie eine Plattform, erste praktische Erfahrungen im Projektmanagement zu sammeln und sich ein Netzwerk zu anderen Kulturschaffenden der Region aufzubauen.