"Weimarer Meisterkurse Junior": 89 junge Musikerinnen und Musiker erhalten beim Rotarischen Sommerkurs Unterricht von Profis

Er ist längst zur guten Tradition geworden: der Rotarische Sommerkurs für junge Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 9 und 19 Jahren, der nach einigen Jahren in Sondershausen nun nach Weimar zurückkehrt. Dieses Gemeinschaftsprojekt der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und des Rotary Clubs Obermain findetunter dem Namen „Weimarer Meisterkurse Junior“ dieses Jahr im Hochschulzentrum am Horn der Musikhochschule statt.Mit dem Sommerkurs bietet Rotary jungen Talenten die Gelegenheit, sich im Laufe einer kompetent betreuten Woche musikalisch, künstlerisch und persönlich weiterzuentwickeln. Nebenerhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Training in Orchesterspiel, Chor, Kammermusik, Gesang und Auftritt. Den Unterricht übernehmende Lehrende der Musikhochschule und des Musikgymnasiums, darunter auch viele Professorinnen und Professoren sowie Mitglieder von großen Thüringer Orchestern.Es gabfür ursprünglich maximal 80 Plätze, die aufgrund der großen Nachfrage noch auf 89 aufgestockt werden konnten. Bewerbungsschluss innerhalb der Rotary-Clubs war der 15. Mai. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte (EJBW) untergebracht und erhalten ihren Unterricht im benachbarten Hochschulzentrum der Weimarer Musikhochschule. „Die Bewerbungen kamen aus ganz Deutschland, von Borkum bis Rosenheim“, sagt die Künstlerische Leiterin des Sommerkurses,. „Und es gab auch eine Anmeldung aus den USA sowie eine aus Polen.“Unterrichtet werden nun alle Streichinstrumente, alle Blasinstrumente (außer Tuba), Klavier, Akkordeon, Blockflöte, Gitarre, Mandoline, Saxophon, Gesang und Orgel. Neben den Hauptfächern wird es auch einunter Leitung des preisgekrönten Weimarer Dirigierstudenten Valentin Egel sowie einunter der Leitung von Prof. André Schmidt geben. Hinzu kommt Unterricht in Korrepetition, Kammermusik sowie ein spezielles Auftrittstraining.Als Krönung können die Sommerkurs-Eleven das Gelernte in zwei öffentlichen Konzerten präsentieren. So findet dasamstatt. Hier interpretieren die besten Schülerinnen und Schüler der einzelnen Hauptfachklassen Werke, die sie im Laufe des Kurses erarbeitet haben. Eine Jury wählt zudem diejenigen aus, die einen Preis der Neuen Liszt Stiftung erhalten.Diese Preisträgerinnen und Preisträger treten dann noch einmal immit solistischen Beiträgen auf. Außerdem präsentieren bei diesem Konzert auch das Sommerkurs-Orchester und der Chor ihre erarbeiteten Werke. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei!