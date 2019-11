Kostenlos schnuppern: Hochschule für Musik Franz Liszt lädt Studieninteressierte erneut zu Jazz-Workshops im Januar ein

Das Institut für Neue Musik und Jazz der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar lädt erneut Studieninteressierte nach Weimar ein: Mitte Januar 2020 bieten fünf Professoren kostenlose Jazz-Workshops für ihre jeweiligen Instrumente sowie das Fach Gesang an. Für dassind im Hochschulzentrum am Horn neben ganz persönlichen Unterrichts- und Workshop-Situationen auch intensive, unverbindliche Einzelberatungen vorgesehen. Am Samstagabend gibt es eine, in der die Gäste auf Wunsch gemeinsam mit Studierenden des Weimarer Jazz-Instituts jammen können.„Wenn also jemand erwägt oder bereits sicher vorhat, ein Instrumental- bzw. Vokalstudium an einer Musikhochschule im Bereich Jazz aufzunehmen, dann sollte unser Angebot von Interesse sein“, sagt, der die Instrumente Saxophon, Klarinette und Querflöte unterrichtet. Seine Professoren-Kollegen Frank Möbus (E-Gitarre), Jo Thönes (Drumset), Manfred Bründl (Kontrabass / E-Bass) sowie Michael Schiefel (Gesang) bieten ebenfalls Workshops an. Das Schnupper-Wochenende beginnt amDen Interessierten werden im Rahmen der zweitägigen Infoveranstaltung auch die geschichtsträchtige Weimarer Musikhochschule und die angesagten Jazz-Lokalitäten in der Stadt vorgestellt. Dasarbeitet mit der IASJ (International Association Of Schools Of Jazz) zusammen, veranstaltet regelmäßige internationale Workshops, ist Kooperationspartner des ACHAVA Jazz Awards und kann zahlreiche hochrangige internationale Auszeichnungen und Produktionen von Studierenden vorweisen.der Weimarer Musikhochschule waren und sind z.B. Avishai Cohen, Donny McCaslin, Zach Danziger, Owen Biddle, Marc Copeland, Nils Wogram, John Taylor und Norma Winstone.Umim Dekanat der Fakultät II bei Frau Manuela Jahn wird gebeten.manuela.jahn@hfm-weimar.de, Tel. 03643 – 555 186