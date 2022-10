Die B3 Biennale des bewegten Bildes schließt mit positiver Bilanz ihre Tore

Jubiläums B3 im zehnten Jahr wieder mit namhaften Künstler:innen, Filmemacher:innen und Kreativschaffenden.

An vier Spielorten in Frankfurt haben 100 Mitwirkende aus 30 Ländern vom 14. - 23. Oktober das bewegte Bild als treibende kulturelle Kraft des 21. Jahrhunderts in den Bereichen Film, Kunst, Games, VR/AR und KI vorgestellt. Nach zwei Jahren der pandemiebedingten hauptsächlichen Onlineangebote erreichte die diesjährige B3 wieder 34.200 Menschen in Präsenz. Parallel verfolgten 20.000 Viewer:innen die B3 online.



Im B3 Forum bewegtes Bild wurden 120 Werke von 80 Künstler:innen aus 30 Ländern gezeigt. In der B3 Konferenz kamen 70 Sprecher:innen zu Wort.

Das B3 Filmfestival präsentierte rund 40 Kurz- und Langfilme aus 20 Ländern. Die Ehrenpreise des B3 BEN Award gingen an die belgischen Filmemacher Luc und Jean-Pierre Dardenne und die Pioniere der digitalen Kunst, das Künstlerduo Christa Sommerer & Laurent Mignonneau.



Die B3 bietet durch die interdisziplinäre Ausrichtung ihrer Festivalstrukturen der sich stetig wandelnden Kunst und Kultur eine Plattform für das Geschichten-Erzählen mit bewegten Bildern. Transformation als diesjähriger inhaltlicher Fokus der B3 spielte in den präsentierten Beiträgen der Kunstschaffenden und Kreativen eine zentrale Rolle.



Ayse Asar, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, äußert sich positiv zur Entwicklung der B3 in den vergangenen zehn Jahren:

„Zehn Jahre B3, das sind zehn Jahre innovative und unkonventionelle Kunst des Geschichtenerzählens, zehn Jahre intensiver branchenübergreifender Dialog und zehn Jahre interdisziplinäre Allianz für das bewegte Bild.“



Boris Rhein, der hessische Ministerpräsident und langjährige Förderer der B3, sieht in der B3 großes Potenzial besonders für den Standort Hessen: „Die B3 wirkt weit über die hessischen Grenzen hinaus, sie ist wirklich ein internationales Format geworden und deswegen für den Kultur- und Kreativ-Standort Hessen sehr wichtig.“



Das B3 Forum bewegtes Bild, die große Bewegtbildschau der B3, fand gleich an drei Spielorten statt. Neben dem House of Creativity and Innovation (HOCI) im Bethmannhof, in dem sich die Hauptausstellung der B3 befand, wurden weitere Werke auf der Frankfurter Buchmesse im Areal von THE ARTS+ und im Palmengarten gezeigt. Dort wurden Bewegtbildbeiträge aus Kunst, Games, NFT/Kryptoart, VR/AR und KI von etablierten Künstler:innen und Abschlussarbeiten von Hochschulabsolvent:innen präsentiert. Darunter Arbeiten von Pionieren der digitalen Kunst, wie Christa Sommerer & Laurent Mignonneau und aufstrebenden Künstler:innen und Filmemacher:innen wie dem Cesar-Gewinner Ismaël Joffroy Chandoutis.



Die B3 wurde am 14. Oktober 2022 feierlich in der Astor Film Lounge im MyZeil Frankfurt eröffnet und im Anschluss wurden die B3 BEN Preise in acht Kategorien verliehen. Die Astor Film Lounge war an fünf Tagen auch das Festivalzentrum für ihre nationalen und internationalen Gäste und Spielort für das B3 Konferenzprogramm, den B3 Filmwettbewerb und das B3 HessenLab.



Das B3 Filmfestival wartete mit Filmen von Festivalgewinner:innen, Neuentdeckungen und Filmklassikern auf, darunter TORI UND LOKITA von den belgischen Brüdern und Filmemachern Luc und Jean-Pierre Dardenne, GIVE ME PITY der Bette Midler Tochter Amanda Kramer oder auch ESTHER’S ORCHESTRA von Alexander Bak Sagmo, dem diesjährigen B3 BEN Preisträger für den besten Spielfilm aus Dänemark.





Die B3 Konferenz war mit hochkarätigen Sprecher:innen besetzt, wie z. B. mit dem mehrfachen Cannes-Preisträger Luc Dardenne aus Belgien, Scorsese Produzent Niels Juul aus LA oder Bestsellerautorin Emilia Roig sowie dem australischen Filmproduzenten Gabriel Shipton, der sich für die Belange seines Bruders Julian Assange einsetzt.



Das B3 HessenLab, das 2021 noch online starten musste, war 2022 mit 25 Teilnehmer:innen aus 13 Ländern, darunter aus Deutschland, der Ukraine, den USA, Südafrika und Japan besetzt. Dort präsentierten Newcomer:innen aus aller Welt ihre Projekte im frühen Entwicklungsstadium.



Neben dem B3 HessenLab fand auch zum zweiten Mal im Rahmen der B3 und des B3 Talent Forums der HAB-Hessen-Launch mit rund 60 Teilnehmer:innen statt. Das HAB-Hessen ist ein hochschulübergreifendes Abschlussförderprogramm speziell für Studierende der hessischen Kunst-, Film- und Medienstudiengänge. An dem Programm beteiligt sind die Hochschule für Gestaltung Offenbach, die Kunsthochschule Kassel, die Hochschule Rhein Main und die Hochschule Darmstadt aus dem Netzwerk der hessischen Film- und Medienakademie (hFMA).



Prof. Bernd Kracke, Präsident der Hochschule für Gestaltung und Leiter der B3 Biennale des bewegten Bildes freut sich über die gelungene Jubiläumsausgabe der B3: „Nach zwei Jahren hauptsächlicher Onlinepräsenz ist der große Zuspruch und das positive Feedback, das uns jetzt entgegengebracht wird, ein ganz besonderer Anreiz, in den kommenden Jahren die B3 und ihre internationale Strahlkraft weiter auszubauen. Das Storytelling mit bewegten Bildern ist der Kern der B3 und erweist sich weiterhin als sehr dynamische und innovative Szene, wie es die etablierten Anwendungen in Film, Kunst, Games und VR/AR, aber auch die jüngsten Entwicklungen um NFTs, Künstliche Intelligenz und das Metaverse beweisen.“



Nächster B3-Termin: 14.-22. Oktober 2023



Über die B3 Biennale des bewegten Bildes



Kontrovers und vielschichtig melden sich Kreativschaffende in der B3 Konferenz zu Wort und präsentieren ihre Werke in Screenings und Ausstellungen. Der Fokus liegt dabei auf der Narration, dem Storytelling, auf dem Geschichtenerzählen. Alljährlich geben die Gäste der B3 einen Ein- und Ausblick auf die Möglichkeiten, die es inhaltlich und technologisch gibt, Ideen und Geschichten kreativ zu entwickeln. Dabei verarbeiten sie ihre Inhalte auf verschiedenste Weise – von politisch, sozialkritisch, philosophisch bis hin zu humoristisch.

Die B3 findet vom 15. bis 23. Oktober 2022 statt und feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum.

Veranstalter der B3 Biennale des bewegten Bildes ist die Hochschule für Gestaltung Offenbach (HfG). Träger der B3 ist das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK). Förderer und Partner sind der Kulturfonds Frankfurt RheinMain, die Wirtschaftsförderung Frankfurt sowie Sylvia und Friedrich von Metzler. Strategische Partner der B3 sind die Frankfurter Buchmesse, THE ARTS+, Film London u. v. a.m. Zentrale Veranstaltungspartner sind die ASTOR Film Lounge MyZeil, der Palmengarten, CLUK und The Vatrix u. a.