In einer Woche geht es los: Am Freitag, denstartet der 24. HfG-Rundgang! Wir freuen uns riesig, Euch endlich wieder zum Ende des Sommersemesters begrüßen zu dürfen. Bei diesem besonderen Rundgang wird viel geboten: Ausstellungen in Kunst und Design, Performances, Interventionen, Konzerte und Partys und und und. Seit heute ist auch dasStudierende aller Lehrgebiete zeigen ihre im vergangenen Studienjahr entstandenen Arbeiten und speziell auf die Situation abgestimmte Projekte. Besucher_innen können sich bei der dreitägigen Veranstaltung über die künstlerische und gestalterische Arbeit aus den Bereichen Kunst, Kommunikationsdesign, Medien, Bühnenbild, Urban Design, Integrierendes Design, Information Design, Digital Design, Industrial Design und Materialdesign informieren und Einblicke in die Ausbildung der HfG und in künstlerisch-gestalterische Prozesse erhalten, wie sie während des laufenden Lehrbetriebes nicht möglich sind.Neben den Gebäuden am Hauptcampus werden in diesem Jahr die HfG-Zollamt Galerie und, einmalig, der alte SATURN in der Fußgängerzone bespielt. Am Freitag verwandelt sich der Schlossplatz während der Eröffnungsparty mit CrossMediaNight in einen multimedial bespielten Open Air-Club, am Samstag im Rahmen der Filmnacht zum Labor für einen Remix aus Film-Footage und Live-DJ-Sets.24. HfG-Rundgang15.–17. Juli 2022Eintritt freiProgrammEröffnung mit Preisverleihungen15. Juli 2022, 18 Uhr, Hauptgebäude Foyer vor Aula (1. OG)Locations