24. HfG-Rundgang

HfG-Campus, Schlossstraße 31

Ehem. SATURN, Eingang Hugenottenplatz

Zollamt Galerie, Frankfurter Straße 91

Nach der pandemiebedingten Oktober-Auflage im vergangenen Jahr geht die Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach nun wieder wie gewohnt an den Start: Zum Ende des Sommersemesters werden ein Wochenende lang die Türen für den Rundgang geöffnet, dem nicht mehr wegzudenkenden Jahreshöhepunkt.Studierende aller Lehrgebiete zeigen ihre im vergangenen Studienjahr entstandenen Arbeiten und speziell auf die Situation abgestimmte Projekte. Besucher_innen können sich bei der dreitägigen Veranstaltung über die künstlerische und gestalterische Arbeit aus den Bereichen Kunst, Kommunikationsdesign, Medien, Bühnenbild, Urban Design, Integrierendes Design, Information Design, Digital Design, Industrial Design und Materialdesign informieren und Einblicke in die Ausbildung der HfG und in künstlerisch-gestalterische Prozesse erhalten, wie sie während des laufenden Lehrbetriebes nicht möglich sind.Neben den Gebäuden am Hauptcampus werden in diesem Jahr die HfG-Zollamtgalerie und, einmalig, der alte SATURN in der Fußgängerzone bespielt. Performances, Filmscreenings und Konzerte ergänzen die Ausstellungen. Am Freitag verwandelt sich der Schlossplatz während der Eröffnungsparty mit CrossMediaNight in einen multimedial bespielten Open Air-Club, am Samstag im Rahmen der Filmacht zum Labor für einen Remix aus Film-Footage und Live-DJ-Sets.Mit dem diesjährigen Erscheinungsbild des Rundgangs möchte die HfG den Gedanken demokratischer Kollaborationen feiern. Unter Betreuung der Kommunikationsdesign-Professor_in Prof. Catrin Altenbrandt und Prof. Adrian Nießler hat die Grafikdesign-Studentin Katharina Landisch ein demokratisches Design entwickelt, dessen großer Weißraum individuell gestaltet werden darf und soll. Jedes Plakat und jede Einladungskarte ist damit ein von unterschiedlichen Akteur_innen gestaltetes Unikat.15.–17. Juli 2022Eintritt frei15. Juli 2022, 18 Uhr, Hauptgebäude Foyer vor Aula (1. OG)