10 Jahre B3 Biennale des bewegten Bildes

Ab dem 15. Oktober geht die B3 Biennale des bewegten Bildes mit dem Leitthema »Transformation« in verschiedenen Locations in Frankfurt an den Start. In Wortbeiträgen, Kunstwerken, Filmen, VR-Experiences und NFTs zeigen Medienschaffende und Künstler_innen auf ganz unterschiedliche Weise, was Transformation für sie bedeutet: wissenschaftlich, technologisch, politisch, kulturell, philosophisch und sehr persönlich.Das Programm umfasst 120 Kunstwerke von 93 Künstler_innen, 40 Filme, 51 Sprecher_innen und 33 im Rahmen des Talentforums entstandene Projekte. Transformation wird in den Beiträgen als Prozess oder als konkreter Wandel gedacht, sie begeben sich in die Natur, in die Zukunft, in eigene Gedankenwelten, beziehen sich auf Vorlagen aus dem Internet, geschichtliche Zusammenhänge oder auf gesellschaftliche und politische Phänomene.Denerhalten die berühmten Gebrüder. Die belgischen Filmemacher wurden für ihre Filme mehrfach bei Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet. Ihr neuester Film »Tori et Lokita« wird auf der B3 Deutschlandpremiere feiern, außerdem wird Luc Dardenne am 15. Oktober die Opening-Masterclass halten., einer deru.a. über neue Möglichkeiten der Projektfinanzierung durch Kryptowährungen sprechen, die er beispielsweise für ein neues Filmprojekt des Starregisseurs Martin Scorcese aktivieren will.Derwird sich mit Sprecher_innen wie Dr. Mariana Bozesan und Prof. Dr. Stephan Brunnhuber vertieft mit Fragen der Demokratie als Staatsform und sozialstruktureller Philosophie auseinandersetzen.B3 Biennale des bewegten Bildes15.–23. Oktober 2022ProgrammB3 Forum Bewegtes BildHOCI, Frankfurter Buchmesse, Palmengarten, The VATRIX im Palais Thurn und TaxisB3 FilmfestivalAstorFilmLounge im MyZeil FrankfurtB3 KonferenzAstorFilmLounge im MyZeil FrankfurtB3 Talent ForumHOCI, AstorFilmLounge im MyZeil Frankfurt