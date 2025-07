Über 1000 Gäste feiern den erfolgreichen Studienabschluss der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen auf dem Campus

Am Freitag, 11. Juli 2025, fand nach dem großen Erfolg im letzten Jahr zum zweiten Mal die Jahrgangsfeier der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen direkt auf dem Campus der Hochschule in Ludwigshafen-Mundenheim statt. Bei bestem Festtagswetter war die Resonanz auch dieses Mal überwältigend: Über 1.000 Gäste feierten den erfolgreichen Studienabschluss der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen.



Los ging es auch in diesem Jahr mit parallel stattfindenden Urkundenübergabezeremonien, die die vier Fachbereiche mit viel Engagement und kreativem Geschick individuell für die frisch gebackenen Alumni und ihre Familien und Freunde ausrichteten. Anschließend begrüßte beim gemeinsamen Sektempfang Hochschulpräsident Professor Dr. Gunther Piller die Gäste und gratulierte den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss: „Sie haben ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Das ist eine starke Leistung, zu der wir Ihnen herzlich gratulieren. Sie starten nun mit Ihrem Zeugnis in Ihre berufliche Zukunft. Nutzen Sie Ihre Chancen bestmöglich!“, so Piller.



Im Anschluss warb Tatjana Kamrad, Vorsitzende des Vereins „Förderer der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen e.V.", charmant dafür, auch nach erfolgreichem Studienabschluss über den Förderverein mit der Hochschule in Verbindung zu bleiben: „Für nur 25 Euro im Jahr tun Sie nicht nur Ihrer alten Hochschule und nachfolgenden Studierenden etwas Gutes, sondern profitieren auch selbst: Unser tragfähiges Netzwerk kann ein echter Gamechanger sein in der in der beruflichen Entwicklung“, sagte Kamrad.



Nach dem offiziellen Teil mit Urkundenvergabe und Sektempfang ging die Jahrgangsfeier in ein entspanntes Sommerfest mit kühlen Drinks, Street Food, Musik und Tanz über. „Es ist immer wieder toll, so viel Leben auf dem Campus zu haben und das neue Gelände hat sich auch dieses Mal wieder bestens bewährt“, freute sich Präsident Piller.



Im Studienjahr 2024/2025 machten insgesamt rund 1.120 Absolventinnen und Absolventen – Bachelors, Master und MBA – erfolgreich ihren Abschluss an der HWG LU.

(lifePR) (