„Wir als Hochschule sind sehr stolz auf Sie!“ – Ehrenamtsstipendien der HWG LU vergeben

So unterschiedlich und doch gleichermaßen beeindruckend: Die Studierenden Anna-Lena Gerdon und Felix Fillibeck wurden gestern für ihr herausragendes Engagement und überdurchschnittlichen Studienleistungen mit den Ehrenamtsstipendien der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) ausgezeichnet. Ausgeschrieben wird diese Auszeichnung einmal jährlich durch die Stipendien-Stiftung Rheinland-Pfalz. Sie ist mit € 3.600.- pro Person dotiert.



Bei knapp 20 hochwertigen Bewerbungen für die Ehrenamtsstipendien 2023 fiel die Entscheidung alles andere als leicht, doch am Ende war sich die fachbereichsübergreifende Jury einig: Anna-Lena Gerdon, Masterstudentin im Studiengang Soziale Arbeit und Felix Fillibeck, Student im Bachelor Logistik haben die diesjährige Auszeichnung mehr als verdient. Beide Studierende zeichnen sich durch eine beeindruckende Kombination aus hohem gesellschaftlich-ehrenamtlichem Engagement und überdurchschnittlichen Studienleistungen aus – und erfüllen damit in besonderer Weise die in der Ausschreibung genannten Kriterien. Was treibt diese beiden jungen Menschen an, sich mit so viel Energie für andere einzusetzen?



Für Anna-Lena Gerdon begann alles mit ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Pflegeheim: „Ich war tief betroffen davon, dass wir mit den Ältesten unserer Gesellschaft umgehen, als wären sie nichts mehr wert. Der Wunsch, einen würdigen Umgang mit den Themen Alter, Krankheit und Tod in unserer Gesellschaft zu verankern, zieht sich seitdem als roter Faden durch mein Leben – im Studium wie auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit“, berichtet die 29-Jährige. Mittlerweile steht Anna-Lena Gerdon mit einem aktuellen Notendurchschnitt von 1,0 am Ende ihres Masters und plant eine Promotion im Bereich Altenhilfe. Zusätzlich zu dieser akademischen Auseinandersetzung mit der Altenarbeit ist sie Vorstandsmitglied des Vereins „Bauernhof statt Altenheim“, einem Projekt, das die Vision einer neuen Wohnform für Senior*innen im Einklang mit Natur und nachhaltiger Landwirtschaft verfolgt. Das Stipendium bedeutet für die Studentin nicht nur den finanziellen Raum, sich auf ihre Masterthesis fokussieren zu können, sondern ist für sie vor allem eine große Bestärkung in ihrem Engagement.



Ähnlich beeindruckt zeigten sich Jury und Publikum von den Leistungen des zweiten diesjährigen Preisträgers, Felix Fillibeck, der sich seit seinem 16. Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße engagiert. Die größte Herausforderung an diesem Ehrenamt? „Die schlechte Planbarkeit: Wenn man zum Einsatz gerufen wird, kann das 30 Minuten oder 12 Stunden dauern. Das ist vorher unmöglich zu sagen.“ Fokus, Priorisierung und Improvisation zählen für den 24-Jährigen deshalb zu den wichtigsten Faktoren, um Ehrenamt und Logistikstudium erfolgreich „unter einen Hut“ zu bekommen. Und hier sieht er auch die Parallelen zwischen seiner Arbeit als Truppführer und seinem Studium: „Jede Situation ist neu und man muss schnell die beste Lösung finden.“



Auch für Felix Fillibeck kommt die gut dotierte Auszeichnung zur rechten Zeit, plant er doch, das kommende Semester an der Universität in Riga zu verbringen.



Offiziell geehrt wurden die beiden Studierenden im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Donnerstag, 23. November 2023 an der HWG LU. „Wir als Hochschule sind sehr stolz auf Sie: In einer Welt, in der Lebenswelten immer stärker auseinanderdriften, bauen Sie Brücken“, lobte Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunter Piller die beiden Studierenden vor der feierlichen Übergabe der Urkunden. Auch Kerstin Gallenstein, Leiterin des International Office, fand im öffentlichen Gespräch mit Anna-Lena Gerdon und Felix Fillibeck bewegende Worte: „Es ist wunderbar zu sehen, was für engagierte junge Menschen wir an unserer Hochschule haben. Am liebsten hätten ich zehn Stipendien vergeben. Ihre Bewerbungen haben uns letztendlich überzeugt, weil Sie beide mit viel Herzblut etwas tun, das unser aller Leben direkt berührt.“



