Welcome, liebe Erstis!

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) hieß gestern bei der traditionellen Begrüßung der Erstsemester (nach vorläufigen Zahlen) rund 500 neue Studierende – 362 angehende Bachelors und 147 angehende Masters bzw. MBA – in Ludwigshafen willkommen und kann damit einen Anstieg der Zahlen im Vergleich zum vorigen Sommersemester verzeichnen.



In der Aula der Hochschule begrüßten Präsident Prof. Dr. Gunther Piller und Vizepräsidentin Prof. Dr. Edith Rüger-Muck die (nach vorläufigen Zahlen) rund 500 neuen Bachelor- und Masterstudierenden im Namen der Hochschule. Auch Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner ließ es sich nicht nehmen, die neuen Studierenden persönlich in Ludwigshafen willkommen zu heißen. Anschließend skizzierten Studentin Anna-Lena Schäfer und Antonia Zwicker von der Hochschulkommunikation die Standorte und Fachbereiche der Hochschule. Prof. Dr. Birgit Angermayer stellte sich in ihrer Rolle als Vertrauensdozentin vor und Claudia Sigmund präsentierte das Angebot des hochschuleigenen AI-Literacy Centers, das Studierende und Lehrende fit macht für die Anforderungen des Hochschul- und Arbeitslebens mit KI. Anschließend gab Diversity Managerin Petra Schorat-Waly Einblick in den Bereich Diversity und stellte das Cross Culture Mentoring Programm und den von der Fachschaft des Fachbereichs IV initiierten und organisierten Black History Month vor. Zum Abschluss präsentierten Vertreter*innen des AStA und StuPA die Handlungsfelder und das Angebot des Allgemeinen Studierendenausschusses und des Studierendenparlaments, während das Studierendenwerk Vorderpfalz, die Hochschulseelsorge und die Initiative ArbeiterKind.de ihr ihr Beratungs- und Betreuungsprogramm skizzierten.



Zum Eintritt ins Studierendenleben gab Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller den Erstsemestern in seiner Begrüßung mit auf den Weg: „Sie können sich hier ganz neue Möglichkeiten erarbeiten – neben Fachwissen auch fachübergreifende Kompetenzen wie den kundigen Umgang mit KI. Nutzen Sie die Vielfalt der Möglichkeiten und Kontakte – hier an einer Hochschule mit Fokus auf angewandte Wissenschaften und in der vielfältigen Metropolregion Rhein-Neckar“, so der Präsident. „An einer staatlichen Hochschule studieren, ist ein Privileg“, erinnerte anschließend OB Klaus Blettner die Studierenden und spornte sie an, mit Elan und Vertrauen in den beginnenden „Ernst des Lebens“ zu starten. „Man muss ins Gelingen verliebt sein, dann wird es schon“, sagte er in Anspielung an Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ und die davon inspirierte Inschrift auf dem Dach des Hochschulneubaus. Anschließend lud Vizepräsidentin Prof. Dr. Edith Rüger-Muck die Studienanfänger*innen dazu ein, auch über den sprichwörtlichen Tellerrand hinauszuschauen und warb für internationalen Austausch und Engagement.



Im Anschluss an die zentrale Begrüßung konnten die Erstsemester bei Getränken und Snacks miteinander ins Gespräch kommen oder noch offene Fragen an den Infoständen vor der Aula und im Foyer vor der Bibliothek im Neubau klären: Sowohl Vertreter*innen der vier Fachbereiche als auch des StudierendenServiceCenters, des International Office oder des Bafög-Amtes standen dort Rede und Antwort. AStA, StuPa, die Koordinierungsstelle Chancengleichheit, das Studierendenwerk, ArbeiterKind.de und die Hochschulseelsorge, das E-Sports-Team der Hochschule, das Green Office und das Lesepatenschaftsprojekt LeLaLu waren ebenfalls für alle Fragen ansprechbar. Auch die Arbeitsagentur stand für Auskünfte bereit. Und natürlich gab es auch wieder die begehrten Ersti-Bags, u.a. mit dem kulturellen Gutscheinheft der Stadt für alle Neuankömmlinge. Zum Abschluss der zentralen Erstsemesterbegrüßung standen Führungen über den Campus und eine nachmittägliche WOW City Tour mit Andreas Heinrich auf dem Programm.



Auch die restliche Woche steht ganz im Zeichen des Studienstarts: Unter dem Titel „Erstsemesterwoche“ gibt es viele weitere Veranstaltungen auf Studiengangs- bzw. Fachbereichsebene für die neuen Studierenden. Neben dem traditionellen Begrüßungsgottesdienst in der Aula heute Vormittag, lädt zum Beispiel der AStA am Mittwoch, dem 04.03.2026 zum Ersti-Get2gether in die (alte) Mensa ein, am 25.03.2026 steigt die Ersti-Party im Mannheimer Club Tiffany.

(lifePR) (