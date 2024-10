Das Ernst-Bloch-Zentrum veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) eine fächerübergreifende Vortragsreihe zum Thema „Soziale Fragen“. Die Reihe startet am Dienstag, 15. Oktober 2024, um 18 Uhr mit einem Vortrag von Prof. Dr. Stephan Lessenich (Frankfurt am Main) an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Campus Ernst-Boehe-Straße, C-Gebäude, Auditorium (Raum C 0.007). Der Eintritt ist frei.Mit der Veranstaltungsreihe „Soziale Fragen“ soll Ludwigshafen als sozialer Raum, als „Arrival City“ für Zugewanderte und als Industriestandort verstanden und daraus entstehende Widersprüche und Möglichkeiten in den Blick genommen werden. Von Seiten der Hochschule zeichnen Prof. Dr. Peter Rahn, der das Fachgebiet Wissenschaft der Sozialen Arbeit vertritt, und der Sozialökonom Prof. Dr. Jörg Reitzig verantwortlich für die Reihe. Von Seiten des Ernst-Bloch-Zentrums wird die Reihe von der Direktorin, Prof. Dr. Immacolata Amodeo, betreut.Den Eröffnungsvortrag hält Stephan Lessenich (geboren 1965). Er ist Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Universität und Direktor des legendären Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Zuletzt von ihm erschienen sind die Bücher „Nicht mehr normal. Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs“ (2022), „Grenzen der Demokratie – Teilhabe als Verteilungsproblem“ (2019) und „Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis“ (2016).In Ludwigshafen wird Stephan Lessenich über das Thema „Der Irrsinn der herrschenden Verhältnisse – Soziale Fragen heute und die Herausforderungen kollektiven Handelns“ sprechen.Die Reihe „Soziale Fragen“ wird am 28. November 2024, um 18 Uhr, im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, fortgesetzt mit einem Vortrag des Jesuitenpaters Dr. Jörg Alt.