Transfer Splash: Auf dem Sprung in die neue (Arbeits-)Welt

Der „Transfer Splash“, zu dem das EMPOWER-Team der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) einlädt, verspricht erfrischende Impulse und innovative Denkansätze zu den Megatrendthemen New Work, Connectivity, Health, Cyber Security und Sustainability. Unter dem Motto „Auf dem Sprung in die neue (Arbeits-)Welt“ bietet der Transfer Splash Interessierten aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft eine Plattform für den Austausch zu diesen zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit. Mit dem Ehemaligen Hallenbad Nord in Ludwigshafen findet die Veranstaltung in einer außergewöhnlichen Begegnungsstätte statt, die vom Gastgeber – der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) – heute als Löschwasserreservoir genutzt und für besondere Gelegenheiten zur Verfügung gestellt wird.Herzstück der Veranstaltung ist ein von Prof. Dr. Peter Mudra, dem ehemaligen Präsidenten der HWG LU, moderiertes Round Table-Gespräch. Zu der Expertenrunde zählen renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Prof. Dr. Anett Mehler-Bicher (Hochschule Mainz - Netzwerke & Softwareentwicklung), Prof. Dr. Sandra Bensch (Katholische Hochschule Mainz - Pflegepraxis & Pflegedidaktik), Prof. Dr.-Ing. Stephan Eder (Technische Hochschule Bingen - Technische Mechanik & Konstruktion), Prof. Dr. Henning Kehr (Hochschule Worms - Außenhandel & Int. Betriebswirtschaftslehre) und Prof. Dr. Marcus Sidki (HWG LU - Volkswirtschaftslehre & Statistik) sowie der Geschäftsführer der GML, Jochen Schütz.Bei der darauffolgenden Keynote von Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE und gefragte Expertin zum Thema New Work, können die Besucherinnen und Besucher nochmal vertiefend in die Arbeitswelt von heute und morgen eintauchen. Im Anschluss haben sie beim „Talk & Walk Around“ Gelegenheit, sich an megatrendspezifischen Themeninseln über innovative Beispiele des EMPOWER-Projektes zu informieren sowie für Austausch und Vernetzung.Anmeldung unter https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/transfer-splash Weitere Informationen zum Verbundprojekt EMPOWER unter https://empower-rlp.de/ Transfer Splash – Netzwerk- und TransferveranstaltungMontag, 23. September 2023 I 16-19 UhrLUcation Ehemaliges Hallenbad Nord, Erzbergerstr. 12, 67063 LudwigshafenAusrichter: EMPOWER-Team der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft LudwigshafenEMPOWER ist ein Verbundprojekt von fünf Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz. Ziel von EMPOWER ist es, den forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfer mit Wirtschaft und Gesellschaft in der Rhein-Main-Neckar-Region zu fördern. Dazu bringt jede der fünf am Transferbündnis beteiligten Hochschulen inhaltlich ihre Expertise zu einem Megatrendthema ein: Hochschule Mainz | Connectivity, Katholische Hochschule Mainz | Health, Hochschule Worms | Cyber Security, Technische Hochschule Bingen | Sustainability, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen | New Work. Die vorhabenbegleitende Evaluation obliegt dem Zentrum für Qualitätssicherung und-entwicklung (ZQ), einer zentralen Einrichtung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. EMPOWER wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in der Förderlinie „Innovative Hochschule“ gefördert.