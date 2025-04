Studium Generale im Mai: „Die Vermessung des Risikos“ mit Bestsellerautor Prof. Dr. Christian Hesse, einem der bekanntesten Mathematiker Deutschlands

Im Mai wartet ein besonderes Highlight aus dem Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) auf die interessierte Öffentlichkeit:(Universität Stuttgart), Bestsellerautor und einer der bekanntesten Mathematiker Deutschlands hält ameine Vorlesung zum ThemaDer kostenfreie Vortrag startet um– als hybrides Format, d.h. in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl in der Aula der Hochschule Ludwigshafen (A-Gebäude, EG) oder als Online-Veranstaltung mittels Zoom – und steht allen Interessierten offen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de erforderlich.promovierte an der renommierten Harvard University in Cambridge, Massachusetts (USA) und unterrichtete anschließend als Assistenzprofessor an der University of California in Berkeley. 1991 wurde der damals 30-Jährige als jüngster Professor der Bundesrepublik an die Universität Stuttgart berufen. Laut der Autoreninformation des Verlages C.H. Beck beriet Christian Hesse „das Bundesverfassungsgericht beim 2012er Wahlrechtsurteil, das Stuttgarter Staatstheater beim Doku-Drama „Qualitätskontrolle“ und die US-Regierung bei daten-analytischen Fragen. 2010 errang er gegen den amtierenden Schachweltmeister, den indischen Großmeister Viswanathan Anand, bei einer Partie in Zürich ein stark umkämpftes Unentschieden.“Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Stochastik, der Mathematik des Zufallsgeschehens. Neben zahlreichen mathematischen Publikationen veröffentlichte er eine politikwissenschaftliche Arbeit über das Bundestagswahlrecht, zwei Schachbücher, eine Fibel zum Humor in der Wissenschaft sowie den internationalen Bestseller „Warum Mathematik glücklich macht“.Auch an den weiteren Diensttagen im Mai warten wöchentlich spannende Vorträge aus dem Studium Generale-Programm der Hochschule auf die interessierte Öffentlichkeit:, von Prof. Dr. Tabea Bucher-Koenen, ZEW Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, Mannheim, von Prof. Dr. Matthias Kohring, Leiter Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften, Universität Mannheim, von Katharina Hiller, Brain ExplainAlle Studium Generale-Veranstaltungen der HWG LU finden jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt – als hybrides Format, d.h. in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl in der Aula der Hochschule (A-Gebäude, EG) und als Online-Übertragung. Die von Prof. Dr. Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Der Einwahl-Link für die Online-Teilnahme wird nach Anmeldung bekannt gegeben.