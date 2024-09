Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen startet im Oktober

Im Wintersemester 2024/2025 wartet wieder ein vielfältiges „Studium Generale“-Programm auf Studierende und die interessierte Öffentlichkeit. Das Themenspektrum der Vortragsreihe reicht dabei von Demokratiegeschichte über Nahrungsmittelunverträglichkeiten und sozialen Strukturen bei Sportfans bis hin zu Klimawandel und demographischer Entwicklung. Auch den Themen Wirtschaftsstandort Deutschland und EU widmen sich zwei Vorlesungseinheiten. Den Auftakt der Reihe im Wintersemester macht am Dienstag, 8.10.2024, der Vortrag „Abhängigkeit – Wege aus der Sucht“ von PD Dr. Anne Koopmann, Oberärztin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim.Alle Studium Generale-Veranstaltungen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen finden jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt – dieses Semester erneut als hybrides Format, d.h. in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl und als Online-Übertragung. Die von Prof. Dr. Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Der Einwahl-Link für die Online-Teilnahme wird nach Anmeldung bekannt gegeben., von PD Dr. Anne Koopmann, Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim, Oberärztin, von Dr. Eileen Keller, Deutsch Französisches Institut Ludwigsburg, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, von Dr. Frank Swiaczny, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung Mainz, Geschäftsführer, von Dr. Kristian Buchna, Stiftung Hambacher Schloss, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, von Prof. Dr. Andreas Löschel, Ruhr Universität Bochum, Lehrstuhl Umwelt- /Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit, von Prof. Dr. Harald Lange, Julius Maximilians Universität Würburg, Institut für Sportwissenschaft, von Johannes Steininger, MdB (CDU), von Prof. Dr. Ralf Jakobs, Klinikum Ludwigshafen, Leiter Klinik Gastroenterologie, von Claudia Lutschewitz, Diversity Managementberatung Berlin, von Dr. Dorothee Spannagel, Hans Böckler Stiftung, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut Düsseldorf