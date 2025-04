Soziale Arbeit studieren: Infoveranstaltung am 29.04.2025

Der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen lädt alle Studieninteressierten herzlich ein zur Infoveranstaltung des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit am Dienstag, den 29. April 2025 von 17.30 - 19.30 Uhr, im C-Gebäude, Raum C0.007/ Auditorium auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Str. 4-6 in Ludwigshafen-Mundenheim.Studieninteressierte können sich dort über Aufbau und Inhalte des Studiums der Sozialen Arbeit, Berufsperspektiven und Zugangsvoraussetzungen informieren. Die beiden Studiengangs*leiterinnen Prof. Dr. Karen Wagels und Prof. Dr. Marion Ott sowie Studiengangsorganisatorin Stefanie Gora stehen auch bei individuellen Fragen gerne Rede und Antwort.Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.