Rund 420 Erstsemester starten ins Sommersemester 2024

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) begrüßte beim heutigen Ersti-Welcome (nach vorläufigen Zahlen) rund 420 neue Studierende in Ludwigshafen. Die Erstsemesterbegrüßung mit anschließender Erstsemesterwoche liegt traditionell eine Woche vor dem regulären Vorlesungsbeginn.

Die Besonderheit dieses Jahr: Die Erstsemester sind die erste Studierendenkohorte, die vom Neubau (Gebäude C) auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße profitiert.



Ludwigshafen am Rhein, 04.03.2024: In der Aula der Hochschule begrüßten Präsident Prof. Dr. Gunther Piller und Vizepräsidentin Prof. Dr. Edith Rüger-Muck die (nach vorläufigen Zahlen) rund 420 neuen Bachelor- und Masterstudierenden im Namen der Hochschule. Beigeordneter Alexander Thewalt überbrachte im Namen von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck das Grußwort der Stadt Ludwigshafen und Vertrauensdozentin Prof. Dr. Birgit Angermayer anschließend ihre Grüße und Wünsche zum Semesterstart. Indra Steuer, Studentin im 4. Fachsemester Marketing, stellte dann den neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen die Hochschule vor. Im Anschluss präsentierten Claudio Albano und Nicolas Hölzel die Handlungsfelder und das Angebot des Allgemeinen Studierendenausschusses AStA und des Studierendenparlaments StuPa. Auch das Sozialreferat des AStA, das Studierendenwerk Vorderpfalz und die Hochschulseelsorge skizzierten ihr Beratungs- und Betreuungsprogramm, bevor dann das Institut für Sport das breite Sportprogramm der Uni Mannheim vorstellte, das auch den Ludwigshafener Studierenden offen steht.



„Unsere Hochschule steht für Offenheit, Toleranz und gegenseitigen Respekt. Die Vielfalt unsere Studierendenschaft empfinden wir als absolute Bereicherung“, eröffnete Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller die Begrüßung und ergänzte: „Seien auch Sie offen, erschließen Sie sich neue Optionen, bringen Sie sich ein, auch in die studentische Selbstverwaltung“. Zudem hob der Präsident die familiäre Atmosphäre, den hohen Praxisbezug und die exzellente Situierung der Hochschule im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar hervor. „Sie sind die ersten Studierenden, die nun in den Genuss unserer wunderbaren neuen Räumlichkeiten kommen“, ergänzte Piller mit Blick auf den Neubau am Campus in Ludwigshafen-Mundenheim. Das Gebäude C, wie der Neubau in der Nomenklatur der Hochschule künftig heißt, wurde in den Semesterferien sukzessive bezogen und bietet nun u.a. den vier Fachbereichen, dem StudierendendenServiceCenter, dem Bafög-Amt und dem International Office Raum. Daneben wartet der Neubau auch mit zahlreichen Vorlesungs-, Lehr- und Gruppenarbeitsräumen für die Studierenden auf. Eine völlig neu gestaltete Bibliothek und eine großzügige Mensa im Erdgeschoss des Neubaus folgen in den nächsten Monaten.



Lust auf internationale Begegnungen und interkulturellen Austausch machte bei der Begrüßung der Erstsemester anschließend Vizepräsidentin Prof. Dr. Edith Rüger-Muck und stellte neben den Möglichkeiten des Auslandsaustausches auch das Buddy Programm und das interkulturelle Kompass-Zertifikat vor. Zugleich lud sie die Erstsemester herzlich zu den internationalen Formaten „Café International“ und dem Internationalen Sporttag im Sommersemester ein.



„Wir freuen uns, dass Sie in Ludwigshafen studieren, einem der führenden Life Sience Standorte in Deutschland, und an einer der forschungsstärksten Hochschulen in Rheinland-Pfalz. Die Hochschule und ihre Absolventinnen und Absolventen genießen einen guten Ruf bei Unternehmen und Arbeitgebern“, betonte anschließend Alexander Thewalt und überbrachte den Erstsemestern herzliche Willkommensgrüße von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.



Im Anschluss an die zentrale Begrüßung konnten die Erstsemester bei Getränken und Snacks im Foyer miteinander ins Gespräch kommen oder noch offene Fragen an den Infoständen klären: Sowohl Vertreter*innen der vier Fachbereiche als auch des StudierendenServiceCenters, des International Office oder des Bafög-Amtes standen dort Rede und Antwort. AStA und StuPa, die Abteilung Studium & Lehre, die Koordinierungsstelle Chancengleichheit, das Studierendenwerk und die Hochschulseelsorge waren ebenfalls für alle Fragen ansprechbar. Und natürlich gab es auch wieder die begehrten Ersti-Bags mit dem kulturellen Gutscheinheft der Stadt für alle Neuankömmlinge. Zum Abschluss der zentralen Erstsemesterbegrüßung standen Führungen über den Campus und durch den Neubau auf dem Programm.



Auch die restliche Woche steht ganz im Zeichen des Studienstarts: Unter dem Titel „Erstsemesterwoche“ gibt es viele weitere Veranstaltungen auf Studiengangs- bzw. Fachbereichsebene für die neuen Studierenden. Am Dienstag, dem 05.03.2024, um 9.30 Uhr findet zudem der traditionelle Begrüßungsgottesdienst in der Aula statt. Am Mittwoch, dem 06.03.2024, lädt dann der AStA ab 17.00 Uhr zum Ersti-Get2gether in die (alte) Mensa ein, tags darauf folgt das Bar-Hopping durch das Mannheimer Szeneviertel Jungbusch.



Nach vorläufigen Zahlen starten rund 420 Erstsemester an der HWG LU ins Sommersemester, darunter ca. 290 Bachelor; rund 100 Master bzw. MBA und 32 Incomings bzw. Austauschstudierende. Besonders nachgefragt waren in diesem Semester die Bachelorstudiengänge Marketing und Wirtschaftspsychologie.

(lifePR) (