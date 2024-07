Rund 1000 Gäste feiern den erfolgreichen Studienabschluss der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen – erstmals auf dem neuen Campus

Am Freitag, 12. Juli 2024, fand erstmals seit vielen Jahren die große Jahrgangsfeier der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen als Höhepunkt des akademischen Jahres wieder direkt auf dem Campus der Hochschule in Ludwigshafen-Mundenheim statt. Anlass waren die neuen Räumlichkeiten im Gebäude C und das frisch gestaltete Außengelände. Und die Resonanz war überwältigend: Mit rund 1.000 angemeldeten Gästen war die Feier die bislang größte Veranstaltung in der Geschichte der HWG LU. Gebührend gefeiert wurden die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen erst in fünf parallel stattfindenden Urkundenübergabezeremonien, die die vier Fachbereiche und die hochschulzugehörige Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) mit viel Engagement und kreativem Geschick individuell für die frisch gebackenen Alumni und ihre Familien und Freunde ausrichteten. Anschließend begrüßte beim gemeinsamen Sektempfang Hochschulpräsident Professor Dr. Gunther Piller die Gäste und gratulierte den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss: „Sie haben während ihres Studiums Willenskraft, Ausdauer und Leistungsfähigkeit bewiesen und ihr Studium trotz der widrigen Umstände der Corona-Pandemie erfolgreich abgeschlossen. Sie und Ihre Angehörigen können stolz auf das Erreichte sein!“, so Piller.



Im Anschluss warb Tatjana Kamrad, Vorsitzende des Vereins „Förderer der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen e.V.", charmant dafür, auch nach erfolgreichem Studienabschluss über den Förderverein mit der Hochschule in Verbindung zu bleiben: „Für den Gegenwert eines „Espresso to go“ im Monat sammeln Sie nicht nur Karma-Punkte, sondern profitieren auch selbst von einem tragfähigen Netzwerk“, sagte Kamrad.



Besonders ausgezeichnet wurden anschließend Maurice Fuchs, ehemaliger Vorsitzender des Studierendenparlaments, und Claudio Albano, langjähriger Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses. Tatjana Kamrad und Gunther Piller dankten beiden für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement in der Studierendenvertretung.



Im Anschluss an die Urkundenvergabe und den Sektempfang ging die Jahrgangsfeier in ein entspanntes Sommerfest mit kühlen Drinks, Street Food, Musik und Tanz über. „Wir sind begeistert von der Premiere, auch das Wetter hat uns bestmöglich unterstützt“, freute sich Präsident Piller und ergänzte: „Es ist toll, so viel Leben auf dem Campus zu haben und die Jahrgangsfeier hat gezeigt: Unser neues Gelände eignet sich auch hervorragend zum Feiern!“



Im Studienjahr 2023/2024 machten insgesamt rund 930 Absolventinnen und Absolventen – Bachelors, Master und MBA – erfolgreich ihren Abschluss an der HWG LU.

(lifePR) (