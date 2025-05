Prof. Dr. Peter Rahn neuer Dekan des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen

Prof. Dr. Peter Rahn, Professur für Wissenschaft der Sozialen Arbeit, löst den Theologen Prof. Dr. Hans-Ulrich Dallmann als Dekan des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesens ab.



Der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) hat einen neuen Dekan: In der Fachbereichsratssitzung vom 16. April 2025 wurde Prof. Dr. Peter Rahn, Diplom-Sozialpädagoge, Diplom-Pädagoge und Professor für Wissenschaft der Sozialen Arbeit, in das Amt des Dekans gewählt. Als Prodekanin bzw. Prodekan stehen ihm Prof. Dr. Lena Loge, Professur für Soziale Arbeit und Diversität, und Prof. Dr. Armin Leibig, Professur für Pädagogik der Pflege- und Gesundheitsberufe, für die nächsten zwei Jahre zur Seite.



Peter Rahn, Lena Loge und Armin Leibig folgen auf den Theologen Prof. Dr. Hans-Ulrich Dallmann, langjährigen Vizepräsidenten der HWG LU (2008-2019) und seit 2021 Dekan des Fachbereichs, und die beiden Prodekaninnen Prof. Dr. Monika Greening, Professur für Hebammenwissenschaft, und Prof. Dr. Andrea Lutz-Kluge, Professur für Ästhetische Bildung/Ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit. Das Team um Hans-Ullrich Dallmann hatte die Dekanatsaufgaben über die eigentliche Amtszeit von drei Jahren hinaus kommissarisch weitergeführt.



„Das Präsidium der Hochschule gratuliert den aktuellen Amtsträgerinnen und Amtsträgern herzlich zu ihrer Wahl und wünscht allen viel Erfolg und alles Gute in ihrer neuen Rolle. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! Gleichzeitig danken wir den Vorgängerinnen und Vorgängern sehr für ihr langjähriges, engagiertes und erfolgreiches Wirken und ihre wertvollen Beiträge zur Entwicklung des Fachbereichs und der Hochschule in dieser Zeit“, so Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller im Namen des Präsidiums.

