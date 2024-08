Praxisprojekt der HWG LU: Hochschulstudierende untersuchen Altersfreundlichkeit in Ludwigshafen

Unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus Blettner hat die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) das Praxisprojekt „Perspektivwechsel in LU – Altersgerechte Stadt“ erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt, an dem zwölf Studierende des Bachelor-Studiengangs Marketing beteiligt waren, widmete sich der Untersuchung und Verbesserung der Altersfreundlichkeit wichtiger Standorte in Ludwigshafen.



Ergebnisse und Erkenntnisse für die Stadt Ludwigshafen

Im Rahmen des Projekts wurden mehrere zentrale Einrichtungen in Ludwigshafen auf ihre Altersfreundlichkeit hin untersucht, darunter die Volkshochschule, die Stadtbibliothek, das Theater im Pfalzbau, die Rhein-Galerie und auch die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen selbst. Die Ergebnisse zeigen, dass es in allen untersuchten Standorten sowohl positive Aspekte als auch Verbesserungspotenziale gibt.



1. Zugänglichkeit und Barrierefreiheit: Die Bewertungen zur Zugänglichkeit und Barrierefreiheit variieren je nach Standort. Die HWG LU und die Stadtbibliothek erzielten in diesen Kategorien hohe Bewertungen, während die Volkshochschule und das Theater im Pfalzbau Verbesserungspotenzial aufweisen.

2. Sicherheit: Die Beleuchtung und die Ausstattung mit Handläufen und Geländern wurden in der Stadtbibliothek und der Rhein-Galerie besonders positiv bewertet, während andere Standorte hier Nachholbedarf haben.

3. Komfort und Bequemlichkeit: Die Verfügbarkeit von Sitzgelegenheiten und die Qualität der Sanitäranlagen wurden in der Stadtbibliothek und der Rhein-Galerie als besonders altersfreundlich eingestuft.

4. Erfahrungen aus Passanten- und Repräsentanten-Tests: Durch die Simulation von Einschränkungen älterer Menschen mit Hilfe von sogenannten Alterssimulationsanzügen (AgeMan) aus dem Verhaltenswissenschaftlichen Forschungslabor der Hochschule konnten wertvolle Erkenntnisse über die alltäglichen Herausforderungen älterer Menschen gewonnen werden. Diese praktischen Tests fanden regen Zuspruch und führten zu konkreten Verbesserungsvorschlägen.



Projektleiter Prof. Dr. Klaus Blettner betonte die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse für die Stadtentwicklung: „Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Ludwigshafen bereits viele altersfreundliche Strukturen aufweist. Es konnten jedoch auch klare Bereiche identifiziert werden, in denen Verbesserungen notwendig sind. Diese Ergebnisse bieten eine wertvolle Grundlage für zukünftige Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität älterer Menschen in unserer Stadt.“



Ausblick

Die Ergebnisse des Projekts sollen nicht nur der Stadtverwaltung als Grundlage für zukünftige Planungen dienen, sondern auch die allgemeine Sensibilisierung der Studierenden für die Bedürfnisse älterer Menschen fördern. Die Studierenden der HWG LU planen bereits weitere Untersuchungen und Projekte, um die Altersfreundlichkeit in Ludwigshafen kontinuierlich zu verbessern und auszubauen.

(lifePR) (