Podiumsdiskussion im Social Innovation Lab der Hochschule: Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeitende im Strafprozess

Am 7. Mai 2025 findet im Social Innovation Lab der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) einestatt.Während Sozialarbeitende einerseits strafrechtlich durch § 203 StGB dazu verpflichtet sind, über ihnen mitgeteilte Inhalte von (Beratungs-)Gesprächen Stillschweigen zu bewahren, gilt dies nicht, wenn sie in einem Strafprozess aussagen müssen. Ein strafprozessuales Zeugnisverweigerungsrecht im Sinne des § 53 StPO steht den Sozialarbeitenden nämlich nicht zu. Dies wird schon seit langem von Verbänden bemängelt, ist aber im letzten Jahr durch die Verurteilung von Sozialarbeitenden des Fanprojekts Karlsruhe ganz aktuell geworden: Das AG Karlsruhe hat am 28.10.2024 drei Mitarbeitenden wegen versuchter Strafvereitelung zu Geldstrafen verurteilt. Diese hatten sich nämlich gegenüber den Ermittlungsbehörden nicht zu einem Vorfall bei einem Heimspiel des Karlsruher SC gegen St. Pauli zwei Jahre zuvor äußern wollen, bei dem es durch Abbrennen pyrotechnischer Elemente zu Verletzungen bei Zuschauerinnen und Zuschauern kam.Zunächst wird Rechtsanwalt und Strafverteidiger Dr. Sven-U. Burkhardt, Dortmund, in die Thematik einführen. An der sich anschließenden Diskussion, die sich nicht auf die aktuelle Thematik beschränkt, sondern ganz grundsätzlich das Zeugnisverweigerungsrecht in der praktischen Arbeit der Sozialarbeitenden in den Blick nimmt, nehmen Dr. Sven-U. Burkhardt, Professorin Dr. Helen Breit von der Evangelischen Hochschule Freiburg und eine MitarbeiterIn eines Fanprojekts (angefragt) teil. Die Diskussion wird von Professorin Dr. Ines Woynar von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen moderiert. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger, ein breites Fachpublikum und an die Studierenden der Hochschule.Die Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr. Sie ist kostenfrei. Wegen der begrenzten Platzzahl bitten wir um verbindliche Anmeldung bis 30.04.2025 über das Veranstaltungsportal der Hochschule: www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event