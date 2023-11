Online-Infoveranstaltung zum Master Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Data Science & Consulting am 06.12.2023

Was spricht für ein Master-Studium? Lieber dual oder regulär? Warum mit Schwerpunkt Data Science & Consulting? Habe ich als Quereinsteigereine Chance? Kann man schon zum Sommersemester 2024 starten? Für alle, die Antworten auf diese Fragen suchen, ist die Online-Informationsveranstaltung des Masters Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Data Science & Consulting am 06.12.2023 ab 17.00 Uhr genau richtig. Anmeldung bitte per Mail an volker.mayer@hwg-lu.de Bei der Infoveranstaltung berichtet die Studiengangleitung kurz über Zulassungsvoraussetzungen, Profil, Aufbau und zentrale Inhalte des Masterstudiums. Anschließend kommen Studierende zu Wort und geben Einblick in die verschiedenen Studienmöglichkeiten: Die einen studieren ganz regulär in Vollzeit, die anderen sind in dualen, praxisintegrierten Programmen eingeschrieben. Kooperationspartner dieser dualen, praxisintegrierten Programme sind SAP, BASF und Lufthansa. Zum Abschluss stehen Studierende und Lehrende für Fragen zur Verfügung.Wer sich lieber in Präsenz informieren möchte, hat darüber hinaus am Dienstag, 12.12.2023, von 16.00-18:00 Uhr die Möglichkeit, sich auf der „Meet the Masters“-Veranstaltung der HWG LU vor Ort (A-Geb., EG) über das Studienangebot zu informieren und Fragen im persönlichen Gespräch zu klären.Der Masterstudiengang ist der einzige dual studierbare Master Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Data Science & Consulting im gesamten Südwesten Deutschlands; nächstmöglicher Studienbeginn ist Sommersemester 2024.