OAI: „Japans Strategie wirtschaftlicher Sicherheit“

Das renommierte Ostasieninstitut (OAI) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen hat am Dienstag, dem 23. April hochkarätigen Besuch: Der japanische Generalkonsul Shinichi Asazuma spricht um 17.00 Uhr in Raum Tokyo des OAI, Rheinpromenade 12 in 67061 Ludwigshafen, zum Thema „Japans Strategie wirtschaftlicher Sicherheit“. Zu diesem kostenfreien Vortrag und der anschließenden Diskussion sind alle Interessierten herzlich eingeladen.



Worum es geht:



Die Sicherung von wirtschaftlicher Unabhängigkeit sowie der Schutz sensibler Informationen und von technischem Know-how nimmt in Zeiten geopolitischer Spannungen einen hohen Stellenwert ein. Deutschland hat dies durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Abkopplung von russischen Gaslieferungen schmerzlich erfahren. EU-weit wird weiterhin eine Strategie des „De-Risking“ gegenüber China verfolgt, um zu große Abhängigkeiten von diesem Markt und seinen Zulieferern zu vermeiden.



Welche Ansätze verfolgt Japan in diesem Zusammenhang auf staatlicher Ebene und auf der Ebene seiner internationalen Unternehmen? Kann Deutschland und können anderen Länder von diesen Ansätzen lernen?



Der japanische Generalkonsul Shinichi Asazuma widmet sich am 23.04.2023 im OAI diesen Fragen und stellt sich anschließend der Diskussion mit dem Auditorium.

