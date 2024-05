Nicht nur für Überflieger und Einserkandidaten: Tipps aus erster Hand beim „Tag des Stipendiums“

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen veranstaltet in Kooperation mit ArbeiterKind.de am Dienstag, dem 14. Mai 2024, von 14.30 bis 17.30 Uhr einen „Tag des Stipendiums“ auf dem Campus in Ludwigshafen-Mundenheim. Auf der Veranstaltung präsentieren sich die großen deutschen Stipendiengeber, das Deutschlandstipendium sowie einige regionale Stifter und informieren neben ArbeiterKind.de und hochschulzugehörigen Institutionen über Möglichkeiten der Studienfinanzierung.Die Veranstaltung findet im Erdgeschoss des A-Gebäudes, Ernst-Boehe-Str. 4 in 67059 Ludwigshafen, statt und richtet sich v.a. an studieninteressierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und Studierende der ersten Semester.Der Tag des Stipendiums ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen – auch Studierenden anderer Hochschulen und Universitäten.Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft LudwigshafenHochschulkommunikationJulia ScholzErnst-Boehe-Str. 467059 LudwigshafenTel. 0621/5203-346E-Mail: julia.scholz@hwg-lu.deE-Mail: ludwigshafen@arbeiterkind.de oder mannheim@arbeiterkind.de