Neuer Masterstudiengang: International Marketing and Psychology (M.Sc.) startet zum Wintersemester 2024/2025

Im September 2024 startet mit dem Masterstudiengang International Marketing and Psychology (M. Sc.) ein neues Studienprogramm an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). Jeweils zum Wintersemester bietet die HWG LU damit eine hochwertige Ausbildung im internationalen Kontext, verbunden mit dem Erwerb von Kompetenzen für sozialverantwortliches und führungsbezogenes Handeln.Das praxisnahe Studium umfasst Schwerpunktfächer wie Marketing Strategien, Brand Management, Marketing Innovation, Marketing Approaches, Intercultural & Business Psychology und Markt- und Konsumentenpsychologie. In unterschiedlichen Projekten wenden die Studierenden ihr theoretisch erlangtes Wissen praxisnah an und forschen im hochschuleigenen verhaltenswissenschaftlichen Labor.Der Studiengang vereint erstklassige Lehre und Forschung aus der ökonomischen und psychologischen Perspektive: In den ersten beiden Semestern werden tiefergehende Marketing-, Psychologie- sowie Methoden-Kenntnisse vermittelt. Im dritten Semester ist ein Auslandsstudien- oder Praxissemester zu absolvieren, bevor im vierten Semester neben zwei Projekten aus den Bereichen Artificial Intelligence und Markt- und Konsumentenpsychologie eine Masterarbeit geschrieben wird.Mit einem Masterabschluss in „Internation Marketing and Psychology (M.Sc.)“ eröffnen sich den Studierenden vielfältige, spannende Berufsmöglichkeiten. Durch die Kombination von Fachkenntnissen in Marketingstrategien mit der Markt- und Konsumentenpsychologie im internationalen Kontext sind die AbsolventInnen perfekt positioniert, um international in verschiedenen Branchen erfolgreich zu sein. Ob in der Marktforschung, Werbung, Unternehmensberatung oder Personalentwicklung – ihre Fähigkeiten werden hochgeschätzt. Darüber hinaus eröffnen sich Möglichkeiten für Führungspositionen, da die Studierenden ein tiefes Verständnis für menschliches Verhalten und Motivation mit strategischem Denken entwickeln können.Studieninteressierte sollten einen Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder psychologischen Erststudium (Bachelor mit in der Regel 180 ECTS oder Diplom) mitbringen. Der Studiengang International Marketing and Psychology ist zulassungsbeschränkt. Die Zulassung erfolgt über ein NC Zulassungsverfahren. Darüber hinaus sollten Bewerber*innen über sehr gute englische Sprachkenntnisse (Toefl-Niveau) verfügen, motiviert und zu überdurchschnittlichen Engagement bereit sein sowie Interesse an einer Weiterqualifizierung im Bereich Marketing-Management und Markt- und Konsumentenpsychologie haben. Eine Bewerbung für dieses Wintersemester ist noch bis zum 15. Juli 2024 möglich.