Neu an der HWG LU: Prof. Dr. Manoj Gupte

Seit 1. Februar 2024 verstärkt Prof. Dr. Manoj Gupte als Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management das Team des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). „Uns hat die breit aufgestellte internationale Expertise von Herrn Prof. Dr. Gupte beeindruckt. Zudem bringt er aus seiner herausgehobenen Tätigkeit in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen Erfahrung sowohl im Bereich Industrie als auch Dienstleistungen mit. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Prof. Dr. Gupte einen hoch qualifizierten und für die fachliche Zusammenarbeit in Lehre und Forschung sehr offenen Kollegen für den Fachbereich gewonnen zu haben“, betonte Dekanin Prof. Dr. Eveline Häusler bei der Amtseinführung. Und in der Tat blickt Manoj Gupte auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung zurück, in denen er in verschiedenen Ländern Amerikas, Europas und Asiens gelebt und gearbeitet hat. Sein Studium absolvierte er in den Vereinigten Staaten am Terry College of Business, University of Georgia (M.B.A.), und in Deutschland am renommierten Karlsruher Institut für Technologie (M.Sc.). Es folgte die Promotion an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im Bereich Entrepreneurship.



„Meine Leidenschaft ist es, den Wandel in einem komplexen internationalen Umfeld voranzutreiben, von der Strategieformulierung bis zur Umsetzung durch inspirierende Führung und effektives Programmmanagement“, erläuterte Manoj Gupte, der auch an der Hochschule in Ludwigshafen künftig seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre im Bereich Internationales Management verbunden mit Strategie und Nachhaltigkeit sieht.



Manoj Gupte begann seine Karriere bei The Boston Consulting Group (BCG), wo er globale Konzerne und mittelständische Unternehmen in strategischen Bereichen wie Unternehmensentwicklung, Internationalisierung und beraten hat. Anschließend gründete er zwei Dienstleistungsunternehmen in Indien und war als Geschäftsführer sowie in anderen Führungspositionen mit den Schwerpunkten Strategie, Geschäftsentwicklung und Operational Excellence bei der Voith-Gruppe, einem globalen Technologieunternehmen, tätig. Zuletzt war er bei Arcadis NV, einem führenden Unternehmen, das nachhaltige Design-, Engineering- und Beratungslösungen zur Verbesserung der Lebensqualität anbietet, als Strategieleiter und Mitglied der Geschäftsleitung einer globalen Geschäftseinheit für mehr als 5.000 Mitarbeitende in 25 Ländern verantwortlich.



Erfahrung in der Hochschullehre sammelte Manoj Gupte zudem mit einer Vertretungsprofessur an der Hochschule Mainz.

