Neu am Fachbereich Marketing & Personalmanagement: Dr. Burkhard Schmidt, Professur für Wirtschaftspsychologie

Seit Anfang September hat auch der Fachbereich Marketing & Personalmanagement Verstärkung: Prof. Dr. Burkhard Schmidt (Jg. 1977) lehrt und forscht als Professor für Wirtschaftspsychologie, insbesondere im neuen Studienbereich Wirtschaftspsychologie. Der Diplom-Kaufmann und Organisationspsychologe (TU Dortmund) promovierte an der TU Dortmund in Psychologie und leitete anschließend eine Arbeitsgruppe an der Uni Heidelberg. Zuletzt verantwortete er mehrere Jahre als Studiengangleitung die wirtschaftspsychologischen Studiengänge der Hochschule Fresenius in Heidelberg. Seit 2008 ist Schmidt zudem als selbstständiger Berater, Coach und Supervisor tätig.Neben der Lehre im Bereich Wirtschaftspsychologie – u.a. zu psychologischen Grundlagen oder Konsumentenverhalten – sieht Schmidt praxisbezogene Forschung und den Ausbau der Unternehmenskooperationen als seine zentralen Aufgaben an.Im Bereich Wirtschaftspsychologie bietet die HWG LU seit 2023 den sechssemestrigen Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) und seit diesem Jahr den Masterstudiengang International Marketing and Psychology mit dem Abschluss Master of Science nach 4 Semestern an.Nähere Infos zu den Studiengängen: