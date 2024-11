Neu am Fachbereich Management, Controlling, HealthCare: Professor Dr. Michael Zipfel

Seit Anfang September 2024 verstärkt Dr. Michael Zipfel als Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung, das Team des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare. Michael Zipfel, Jahrgang 1972, promovierte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und bringt neben akademischer Erfahrung auch langjährige internationale Expertise aus der beruflichen Praxis mit: Michael Zipfel war zehn Jahre lang CEO bei der Schweizer Transgourmet Gruppe in Moskau und baute dort die russische Auslandsgesellschaft auf. Vor seinem Start in Ludwigshafen war Zipfel als Geschäftsführer der Landgard AG tätig.



Sein Vorlesungsportfolio umfasst derzeit Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Marketing und internationale Logistik. Dabei werden auch hoch aktuelle Themen wie Unified Commerce und Künstliche Intelligenz behandelt. Besonderes Anliegen sind Prof. Dr. Michael Zipfel neben der Lehre auch die Bereiche Forschung und Unternehmenskooperationen: „Es reizt mich, ein interdisziplinäres Forschungs- und Transferkonzept zu entwickeln, das nicht nur die wissenschaftliche Community einbindet, sondern auch den Transfer unserer Forschungsergebnisse in die Praxis fördert“, so Zipfel.

