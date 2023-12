„Meet the Masters“

Studieninfoveranstaltung zu Master-Studiengängen an der HWG LU am 12.12.2023 von 16.00-18.00 Uhr (A-Geb., EG, Konferenzräume)

Am Dienstag, dem 12.12.2023, informiert die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) von 16:00 Uhr - 18:00 Uhr in den Konferenzräumen im Erdgeschoss des A-Gebäudes auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in 67059 Ludwigshafen über ihr Angebot an Masterstudiengängen, die zum Sommersemester 2024 starten. Auch die hochschulzugehörige Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) ist mit am Start und präsentiert ihr Fort- und Weiterbildungsangebot.



Ganz niederschwellig können Master-Studieninteressierte hier bei Lebkuchen, Punsch und Glühwein mit Lehrenden und Masterstudierenden ins Gespräch kommen und erfahren, welche Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalte und anschließenden Möglichkeiten ihr Wunsch-Studiengang hat.



Vorgestellt werden u.a. die Masterstudiengänge Controlling, Innovation Management, HealthCare Management, der sowohl regulär als auch dual studierbare Master Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Data Science & Consulting, Pflegepädagogik sowie der Master Innovative Versorgungspraxis in der Hebammenwissenschaft und in der Pflege. Außerdem wird hier erstmals der neue Masterstudiengang Sustainability Management präsentiert.



Die „Meet-the-Masters“-Veranstaltung steht allen Studieninteressierten offen und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.