Masterstudium Finance & Accounting: In vier Semestern zum europäischen Doppelabschluss

Ab dem Wintersemester 2024/25 können Studierende des Masterstudiengangs Finance & Accounting an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) einen starken europäischen Akzent in ihrem Studium setzen: Dank eines neuen Double Degree-Abkommens mit der Wirtschaftsuniversität Kattowitz können sie zusätzlich zu ihrem heimischen Abschluss einen polnischen Master erwerben.Studierende, die einen solchen Doppelabschluss anstreben, verbringen das dritte Fachsemester, das optional als Auslandssemester vorgesehen ist, in Kattowitz, wo sie an der Wirtschaftsuniversität Vorlesungen in englischer Sprache belegen. Zurück im Heimatland verfassen sie dann im vierten Semester ihre Masterthesis in Englisch und werden dabei von einem Tandem betreut, das jeweils aus einem Dozierenden aus Ludwigshafen und Kattowitz besteht. Der Doppelabschluss kann somit in der Regelstudienzeit von vier Semestern erlangt werden.Das Double Degree-Programm mit der Wirtschaftsuniversität Kattowitz sieht umgekehrt vor, dass auch polnische Studierende die Möglichkeit haben, ein Auslandssemester an der HWG LU zu absolvieren und ihrerseits einen polnisch-deutschen Doppelabschluss erwerben.„Schon seit einigen Jahren verfolgen wir im Master Finance & Accounting das Ziel, mehr internationalen Studierendenaustausch zu ermöglichen. Daher bedanke ich mich sehr herzlich bei Dr. Rafal Bula, dem Programmkoordinator Finance and Accounting for Business unserer Partneruniversität in Kattowitz, dass wir diesen wichtigen Meilenstein gemeinsam erreicht haben“, erläutert Prof. Dr. Gösta Jamin, Studiengangleiter des Masters Finance & Accounting.Ein Auslandssemester in Polen ist für Studierende aufgrund der geografischen Nähe und auch finanziell gesehen attraktiv. So sind die Lebenshaltungskosten im europäischen Vergleich eher niedrig, an staatlichen Hochschulen fallen keine Studiengebühren an, und als EU-Mitgliedsland winkt Studierenden eine Erasmusförderung.Gerade für Studierende der Finanzwirtschaft sprechen noch weitere Gründe für Polen: Das Nachbarland im Osten hat sich in den vergangenen fünf Jahren zu einem der wichtigsten Handelspartner für Deutschland entwickelt und rangiert noch vor traditionellen westlichen Industrienationen wie Italien oder Großbritannien. Vor allem auch wegen der gut ausgebildeten und motivierten Arbeitskräfte gilt das EU-Mitglied Polen hierzulande als hochattraktiver Investitionsstandort, insbesondere für die deutsche Industrie. „Erfahrungen im polnischen Markt sind ein wichtiges Asset für unsere Studierenden; umgekehrt gilt das Gleiche für die polnischen Studierenden in Bezug auf Erfahrungen im deutschen Markt“, führt Jamin aus.Der Master Finance & Accounting der HWG LU richtet sich an alle Studieninteressierten, die bereits einen wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorabschluss gemacht haben, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Kontext Finanzwirtschaft vertiefen und auf einschlägigen Vorkenntnissen in den Bereichen Finance und Accounting aufbauen wollen. In Abgrenzung zu Programmen, die sich jeweils nur auf einen der beiden Bereiche konzentrieren, werden in diesem Masterstudium die Teilbereiche Finance und Accounting, die auch in der Praxis eng miteinander verzahnt sind, integriert studiert. Das Studium erfolgt in Kleingruppen mit etwa 25 Studierenden pro Kohorte. Alle Dozierenden zeichnen sich durch langjährige Praxis- und Berufserfahrung aus.Mit einem Masterabschluss in Finance & Accounting arbeiten die Absolventinnen und Absolventen in anspruchsvollen Fach- und Führungsaufgaben in großen und mittelständischen Unternehmen, bei Finanzdienstleistern, in Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsunternehmen, in Startups oder als Selbstständige. Die ohnehin schon sehr guten Berufsaussichten werden durch den neuen europäischen Doppelabschluss noch einmal begünstigt.Der Masterstudiengang Finance & Accounting an der HWG LU startet alljährlich zum Wintersemester; Bewerbungen sind ab Mai möglich. Online-Infoveranstaltungen für Studieninteressierte: 23.04./27.05./26.06., jeweils um 17 Uhr. Weitere Informationen und Zoom-Einwahllink unter https://www.hwg-lu.de/...