Master of Science – Sustainability Management: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen startet neuen Studiengang

Kompetenzen in Management und Nachhaltigkeit für den Karrieresprung mit Purpose: Mit diesem Ziel startet die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) im Sommersemester 2025 den neuen Masterstudiengang. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 01. Februar 2025.„Wir sehen einen fundamentalen Wandel in der Wirtschaft, bei dem Unternehmen aller Branchen Nachhaltigkeit ins Zentrum ihrer Strategien rücken“, betont Prof. Dr. Nikolas Wölfing, Studiengangsleiter am Fachbereich Management, Controlling, Health Care. „Hierfür braucht es Fachleute, die Nachhaltigkeitsaspekte im Unternehmen nicht nur erfassen und steuern, sondern auch strategisch verankern und die Organisation auf diesem Weg mitnehmen können.“Der Studiengang kombiniert Managementexpertise mit fundierten Kenntnissen in Nachhaltigkeit. Kernmodule wieundvermitteln praxisnah die Fähigkeiten, um Nachhaltigkeitsprojekte erfolgreich zu planen und umzusetzen. Absolvent*innen erwerben Schlüsselkompetenzen in Bereichen wieund. Ergänzt wird das Studium durch praxisorientierte Module wie das, das die enge Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen und die Anwendung theoretischer Konzepte ermöglicht.Ein besonderes Highlight ist die Interdisziplinarität des Studiengangs: Neben Kursen zuundbietet das Programm auch Einblicke inund. Damit wird sichergestellt, dass Absolvent*innen sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene agieren können.Der Masterstudiengangrichtet sich an engagierte Bachelorabsolvent*innen, die ihre Karriere in eine zukunftsorientierte Richtung lenken und aktiv zur nachhaltigen Transformation von Unternehmen beitragen möchten. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Die Aufnahmevoraussetzungen umfassen einen Bachelorabschluss in einem relevanten Fachbereich sowie fundierte Englischkenntnisse.