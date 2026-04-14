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LUst aufs Studium?

Hochschulinfotag und Tag der Weiterbildung am 9. Mai 2026 auf dem neuen Campus der HWG LU!

(lifePR) (Ludwigshafen, )
Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) lädt am Samstag, 9. Mai 2026, von 10 bis 14 Uhr zum „Hochschulinfotag“ (HIT) auf den neuen Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 - 6 in Ludwigshafen-Mundenheim ein. Zeitgleich veranstaltet die hochschulzugehörige Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) dort ihren „Tag der Weiterbildung“. Beste Gelegenheit, sich über das breite Studienangebot von Bachelor- über Master- bis hin zu berufsbegleitenden MBA-Programmen zu informieren, mit Studierenden und Lehrenden ins Gespräch zu kommen und den gemeinsamen Campus von HWG LU und GSRN kennenzulernen.

Stark in Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen
Beim HIT 2026 informiert die HWG LU über die insgesamt mehr als 40 Studiengänge mit Schwerpunkt auf Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen. Ob Marketing, Wirtschaftspsychologie, Internationales Businessmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, Personalmanagement, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Weinbau & Oenologie oder Gesundheitsökonomie, Soziale Arbeit, Pflege, Pflegepädagogik oder Hebammenwissenschaft – das Studienangebot ist akademisch versiert und klar an der beruflichen Praxis orientiert.

Beim HIT stellen sich auch das Ostasieninstitut, der Weincampus Neustadt, das Verhaltenswissenschaftliche Forschungslabor, die Graduate School (GSRN) und das International Office vor. Darüber hinaus stehen Schnuppervorlesungen, Infovorträge, Campus-Führungen, der „Future Floor“ der GSRN und ein buntes Begleitprogramm auf der Agenda. Auch Mensa, Cafeteria und die neue Bibliothek sind geöffnet.

Studieren im Neubau
Seit Sommer 2024 hat die HWG LU ihren Neubau: Dieser wartet neben neuen Hörsälen, Gruppenarbeitsräumen und Büros auch mit einer deutlich größeren Mensa und hochmodernen Bibliotheksräumen auf. Zudem lädt eine parkähnliche Grünfläche zum Entspannen oder Arbeiten im Freien ein.

Vorbeikommen lohnt sich!
Der Hochschulinfotag steht allen Interessierten offen und ist selbstverständlich kostenfrei. Eine Vorab-Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Infos unter: www.hwg-lu.de/hit

Veranstaltungskontakt:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Hochschulkommunikation
E-Mail: hochschulkommunikation@hwg-lu.de
Tel. 0621/5203-253 oder -346

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