LUst aufs Studium...?!?

Am Samstag, dem 17. Mai 2025, lädt die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) alle Studieninteressierten von 10.00 bis 14.00 Uhr herzlich ein zum Hochschulinfotag HIT! Auf dem zentralen Campus in Ludwigshafen-Mundenheim, Ernst-Boehe-Straße 4-6, informiert die Hochschule über ihr breites Studienangebot in Betriebswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen: ob Marketing, Wirtschaftspsychologie, Internationales Businessmanagement, Nachhaltigkeit, Personalmanagement, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Weinbau & Oenologie oder Gesundheitsökonomie, Soziale Arbeit, Pflege, Pflegepädagogik oder Hebammenwissenschaft; ob Bachelor, Master, in Vollzeit, nebenberuflich oder dual – hier gibt es Infos für alle Fälle.Darüber hinaus stehen Führungen über den neu gestalteten Campus und durch den Hochschul-Neubau mit seiner großartigen Bibliothek, Mitmach-Aktionen, eine Meet-the-students-Lounge, Infovorträge und Schnuppervorlesungen auf dem Programm. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.„Zukunft zum Anfassen“ verspricht auch der „Zukunftsflur“ des Infotages: Im Erdgeschoss des B-Gebäudes begrüßt der humanoide Roboter Pepper Interessierte, lassen sich die Experimentier- und Kreativräume der Hochschule erkunden und Workshops und Vorträge zu „Future Skills" besuchen. Ob Storytelling im Silent Lab, Selbstmanagement-Hacks‚ ein ‚Boost your Brain‘-Workshop oder ‚Fit für die berufliche Zukunft‘ – es geht um Zukunftskompetenzen für angehende Studierende und Berufstätige. Das ist auch das Motto des „Tag der Weiterbildung“, den die hochschulzugehörige Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) im Rahmen des Infotages anbietet. Die GSRN bündelt Weiterbildungen und berufsbegleitende Masterstudiengänge der Hochschule und berät über Weiterbildungsformate und Fördermöglichkeiten.Hochschulinfotag: www.hwg-lu.de/HIT Tag der Weiterbildung: gsrn.de/veranstaltungen/tag-der-weiterbildung-2025/ Samstag, 17. Mai 2025, 10.00-14.00 UhrHochschule für Wirtschaft und Gesellschaft LudwigshafenErnst-Boehe-Straße 4-667059 Ludwigshafen