Kinderuni der HWG LU startet

Die Kinderuni der HWG LU hat auch in diesem Wintersemester ein spannendes Programm für Kindern zwischen acht und zwölf Jahren zu bieten: So können die kleinen Studierenden am 15.11.2023 um 16.30 Uhr gemeinsam mit Annika Werner und Professor Dr. Armin Leibig vom Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen unter dem Titel „Wunden – ein Phänomen des Lebens“ der Selbstheilung des Körpers nachgehen. Wundheilung ist nämlich ein echtes Wunder der Natur und spannend wie ein Krimi: Man kann sie mit einem kleinen Kampf vergleichen, in dem sich der Körper gegen die Angriffe von außen wehrt. Da ist ganz schön was los im Körper! Am Ende der Kinderuni-Vorlesung wissen die Kids genau, was dabei passiert, wie eine Wunde bestens versorgt wird und wann man mit einer Verletzung besser zum Arzt oder zur Ärztin muss.Am 29. November 2023 widmet sich dann Dr. Peter Mudra, Professor für Personalmanagement und Betriebswirtschaftslehre im Fachbereich Marketing und Personalmanagement, ab 16.30 Uhr zusammen mit den Kindern dem Thema „Was ich einmal werden möchte – Berufe, die Spaß machen und Zukunft haben“. Darin schauen sie sich gemeinsam mögliche Traumberufe an und überprüfen diese auf ihre Zukunftsfähigkeit.Welche Berufe wird es in 10, 20 oder 30 Jahren noch geben? Und wie sehen diese dann aus? Das sind nur einige der Fragen, die es dabei zu klären gilt.Der Abschluss des Kinderuni-Programms im Wintersemestersemester fällt auf den 6. Dezember und natürlich passt auch das Thema „Nikolaus international“ zu diesem besonderen Tag: Ab 16.30 Uhr stellt Ilse Page vom International Office der Hochschule zusammen mit internationalen Studierenden Nikolausbräuche aus der ganzen Welt vor. Klar, dass es dabei nicht nur viel zu lernen, sondern auch ein Nikolaussäckchen für die fleißigen Kinderuni-Kids gibt.Die Kinderuni-Vorlesungen sind kostenfrei und stehen allen Kindern zwischen acht und zwölf Jahren offen. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Platzzahl erforderlich.Die Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes.