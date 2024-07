Jubiläum: 20 Jahre Kinderuni an der HWG LU!

Die Kinderuni der HWG LU für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren gibt es 2024 seit genau 20 Jahren! Das feierte die Hochschule mit einem fröhlichen Kinderuni-Familienfest am 16.07.2024 auf dem Campus der Hochschule in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Ludwigshafen-Mundenheim: Start des Familienfests war um 15.00 Uhr. Hier präsentierten sich Kinderuni-Akteure der letzten 20 Jahre mit vielen Mitmachstationen: Das Ostasieninstitut der Hochschule, die Graduate School-Rhein-Neckar, der Kinderschutzbund Ludwigshafen, die Stadt Ludwigshafen/Bereich Umwelt und Klima – Abfallberatung, der NABU, die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz/Fachbereich Lebensmittel & Ernährung, die Hochschulseelsorge, die Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen mit dem Kinderzukunftsdiplom, das International Office, das Facility Management oder das Zentrum für Forschung und Kooperation der Hochschule waren beispielsweise dabei. Auch ein Eierlauf-Parkour, Kinderschminken, Klebetattoos und ein Glücksrad durften neben Basteln, Rätseln und Neues lernen natürlich nicht fehlen. Für die Kleinsten gab es außerdem im Halbstunden-Rhythmus Vorlesegeschichten von der ehemaligen Kinderuni-Organisatorin Ute Sahmel.Das eigentliche Herzstück des Tages war die Jubiläums-Kinderunivorlesung zum „Expedition Ernährung – durch das Labyrinth von Pommes, Burgern und Eiscreme.“ Die Expeditionsleiter Prof. Dr. Armin Leibig und Anika Werner vom Studiengang Pflegepädagogik nahmen dabei die Kids und ihre Familien für eine Stunde mit ins „Leckerland“ und führten sie in der voll besetzten Aula nach einer lockeren Aufwärmrunde mit viel Spaß und guter Laune durch das Labyrinth aus Kohlehydraten, Fetten, Proteinen & Co bis zur Spitze der Ernährungspyramide.Über 150 kleine und große Gäste genossen das Angebot und waren mit sichtlichem Spaß dabei.Im Wintersemester 2024/2025 geht es an der HWG LU wieder mit drei regulären Kinderuni-Vorlesungen weiter; das Programm erscheint voraussichtlich im September.Die Kinderuni-Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes.