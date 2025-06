Internationals welcome! Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik für Studierende aus dem Ausland (B.A.)

Zum Wintersemester 2025/26 startet an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) ein neuer Studiengang, der sich speziell an internationale Studierende mit Interesse an Logistik richtet. In sieben Semestern (Regelstudienzeit) können Studieninteressierte ihren Bachelor in Logistik erreichen und gleichzeitig ihre Deutschkenntnisse wesentlich verbessern.



Das Studium startet mit zwei Semestern intensiver Deutschkurse in kleinen Gruppen (Ziel: C1-Deutschniveau des Europäischen Referenzrahmens). Parallel dazu nehmen die Internationals an englischsprachigen Fachvorlesungen teil, in denen sie erste ECTS für den Logistik B.A. sammeln. Ab Semester 3 liegt der Fokus auf dem deutschsprachigen Logistik-Studium. Erklärtes Ziel dieses Programms ist es, internationale Studierende sowohl fachlich als auch sprachlich so zu qualifizieren, dass sie nach ihrem Abschluss nahtlos in den Arbeitsmarkt der Metropolregion Rhein-Neckar wechseln können.



„Wir sind überzeugt davon, dass die sichere Beherrschung der deutschen Sprache eine wesentliche Voraussetzung für die mittel- und langfristige Integration unserer internationalen Studierenden in den Arbeitsmarkt der Metropolregion Rhein-Neckar ist. Aus diesem Grund haben wir uns – anders als viele Hochschulen – für ein deutschsprachiges Angebot mit intensiver Sprachförderung entschieden“, so Prof. Dr. Edith Rüger-Muck, Vizepräsidentin für Internationales & Kommunikation der HWG LU.



Einen weiteren wichtigen Baustein für die langfristige Bindung der zukünftigen Absolvent*innen an die Metropolregion Rhein-Neckar bildet der hohe Praxisbezug, der alle Studiengänge der HWG LU auszeichnet: Aktuelle Lerninhalte, praxisbezogene Projekte und Dozierende aus unterschiedlichsten Branchen und Institutionen schaffen frühzeitige Kontakte in die Wirtschaft und erleichtern so den Übergang vom Studium in den Beruf. Ein Mentoring- und Ausflugsprogramm für die neuen Studierenden komplettiert das Programm.



Der Vollzeit-Studiengang mit 180 ECTS startet zum Wintersemester 2025/2026 und dann jeweils zum Sommer- und Wintersemester; eine Bewerbung ist noch bis zum 15. Juli 2025 möglich. Bewerben können sich Studierende mit internationaler Hochschulzugangsberechtigung, die dem deutschen Abitur entspricht, und Deutsch- und Englischkenntnissen auf B2-Niveau. Studiengebühren fallen nicht an, lediglich der Semesterbeitrag.

