Gute Resonanz auf den Hochschulinfotag (HIT) und den Tag der Weiterbildung

Am 17. Mai 2025 öffneten die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) und die hochschulzugehörige Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) von 10.00 bis 14.00 Uhr ihre Türen zum Hochschulinfotag (HIT) und zum gleichzeitig stattfindenden „Tag der Weiterbildung“. Rund 400 Interessierte nutzten die Gelegenheit, um sich vor Ort über das breite Studien- und Weiterbildungsangebot zu informieren und den Campus zu entdecken: ob Marketing, Wirtschaftspsychologie, Internationales Businessmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, Personalmanagement, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Weinbau & Oenologie oder Gesundheitsökonomie, Soziale Arbeit, Pflege, Pflegepädagogik oder Hebammenwissenschaft; ob Bachelor, Master, in Vollzeit, nebenberuflich oder dual – hier gab es Infos für alle Fälle.Neben den vier Fachbereichen und der GSRN präsentierten sich auch das Ostasieninstitut, der Weincampus Neustadt, das Institut für Beschäftigung und Employability mit ihren New Work-Räumen, das Verhaltenswissenschaftliche Forschungslabor, die Studierendenvertretungen AStA, StuPa und Fachschaften sowie das International Office und das StudierendenServiceCenter und beantworteten Fragen rund um Bewerbung, Studium und Campusleben. Die Initiative Arbeiterkind.de, die Arbeitsagentur Ludwigshafen sowie die Ansprechpartnerin für das Deutschlandstipendium berieten zudem zu Studienfinanzierung und Studien- bzw. Ausbildungswahl allgemein. Darüber hinaus standen Führungen über den neu gestalteten Campus und durch den Hochschul-Neubau mit seiner großartigen Bibliothek, Mitmach-Aktionen, eine Meet-the-students-Lounge, Infovorträge und Schnuppervorlesungen auf dem Programm.Ein besonderes Highlight bot in diesem Jahr zudem der „Zukunftsflur“. Unter dem Motto „Zukunft zum Anfassen“ begrüßte der humanoide Roboter und Publikumsliebling „Pepper“ Interessierte, lud das E-Sportsteam der Hochschule zum Mitspielen ein, ließen sich die Experimentier- und Kreativräume der Hochschule erkunden und Workshops und Vorträge zu „Future Skills" besuchen: Ob Storytelling im Silent Lab, Selbstmanagement-Hacks‚ ein ‚Boost your Brain‘-Workshop oder ‚Fit für die berufliche Zukunft‘ – hier ging es um Zukunftskompetenzen für angehende Studierende und Berufstätige. Tatkräftig mit dabei: die GSRN, die Weiterbildungen und berufsbegleitende Masterstudiengänge der Hochschule bündelt und über Weiterbildungsformate und Fördermöglichkeiten berät.Wer nun Lust bekommen hat auf ein Studium an der HWG LU, kann sich für die meisten Bachelor- und Masterstudiengänge noch bis Mitte Juli 2025 für das Wintersemester 2025/2026 bewerben. Für die Fort- du Weiterbildungsprogramme gelten teilweise längere Bewerbungsfristen. Eine Übersicht über die Studiengänge und deren Bewerbungsschluss finden Sie hier: https://www.hwg-lu.de/studium/uebersicht-studiengaenge